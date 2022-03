¿Hasta qué punto es imprevisible el impacto de la investigación? Datos del Marco de Excelencia en Investigación del Reino Unido.

YaYaqub, Ohid, et al. “How Unpredictable Is Research Impact? Evidence from the Uk’s Research Excellence Framework.” SocArXiv, 9 Mar. 2022.

Texto completo

Cada vez hay más interés por el impacto más amplio de la investigación fuera del ámbito académico. En particular, preocupa hasta qué punto se puede prever el tema y los principales beneficiarios de dicho impacto antes incluso de que se financie la investigación. ¿El impacto de la investigación tiende a surgir en gran medida según lo previsto, o los impactos finales son irreconocibles respecto a los planes iniciales?

Para explorar lo inesperado del impacto, la investigación se basa en uno de los mayores ejercicios de evaluación del impacto de la investigación en el mundo: el Research Excellence Framework del Reino Unido. Se aprovechó el impacto del REF, que se remonta a las solicitudes de financiación de la investigación, como un conjunto de datos de 2.194 grupos de casos y subvenciones, para comparar los temas de impacto con los cometidos de los financiadores. Para 209 de esos grupos, se comapró directamente sus descripciones de impacto ex-ante y ex-post.

Se descubrió que las reivindicaciones de impacto en estos grupos de casos y subvenciones suelen ser congruentes entre sí, con un 76% de coincidencia. Esto indica que, condicionada a la inclusión en el REF, la investigación produce un impacto con la misma orientación que la prevista al inicio de sus proyectos. Esto es especialmente cierto cuando la investigación se produce conjuntamente con las partes interesadas. Estos resultados ofrecen un claro complemento a otros estudios preliminares sobre la REF, que han tendido a subrayar la gran diversidad y complejidad del impacto de la investigación.

Estas conclusiones sugieren que el impacto de la investigación dista mucho de ser aleatorio y que existe un amplio margen para la intervención política. En particular, se destaca el papel potencialmente importante que desempeña la colaboración en el establecimiento de la dirección del impacto de la investigación. Sin embargo, los resultados también pueden indicar que el REF excluye preferentemente los impactos no previstos y los impactos indirectos. Este efecto de selección, en el que se excluye una clase cualitativamente diferente de impactos, puede verse incrementado a medida que la parte de las recompensas de la REF se inclina más hacia el criterio de impacto.