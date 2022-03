Nuevas fronteras del acceso digital: el desarrollo y la prestación de Salas de Lectura Virtuales y Espacios de Enseñanza Virtuales

New Frontiers of Digital Access: The development and delivery of Virtual Reading Rooms and Virtual Teaching Spaces amongst collection-holding institutions. RLUK Report, 2022

Este documento ofrece los resultados de una encuesta internacional sobre el desarrollo y la prestación de servicios de salas de lectura virtuales (VRR- Virtual Reading Room ) y servicios de enseñanza virtuales (Virtual Teaching Services (VTS) realizada en mayo y junio de 2021 por la Red de Colecciones Especiales y Patrimonio (SCHN) de la RLUK. La encuesta fue apoyada y distribuida por una serie de socios nacionales e internacionales de RLUK.