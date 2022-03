Capacidad de datos para la investigación de resultados centrada en el paciente

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Building Data Capacity for Patient-Centered Outcomes Research: Interim Report 2–Data Standards, Methods, and Policy. The National Academies Press, 2022.

Texto completo

La Oficina del Subsecretario de Planificación y Evaluación (ASPE), en colaboración con otras agencias y divisiones del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, coordina una cartera de proyectos que crean capacidad de datos para llevar a cabo investigaciones de resultados centradas en el paciente (PCOR). La investigación de resultados centrada en el paciente se centra en la producción de pruebas científicas sobre la eficacia de las opciones de prevención y tratamiento para fundamentar las decisiones de atención sanitaria de los pacientes, las familias y los proveedores de atención sanitaria, teniendo en cuenta las preferencias, los valores y las preguntas a las que se enfrentan los pacientes a la hora de elegir la atención sanitaria.