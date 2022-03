El impacto de la investigación visto desde el lado del usuario

Jordi Molas-Gallart, Richard Woolley. Research impact seen from the user side. Working Paper Nº 2022-01

Texto completo

Este documento de trabajo se inspira y forma parte de los trabajos del Instituto de Oslo para la Investigación sobre el Impacto de la Ciencia (OSIRIS) en el que participa INGENIO (CSIC-UPV).2 OSIRIS es un centro de investigación internacional con sede en el Centro TIK de la Universidad de Oslo que reúne diferentes disciplinas relevantes para entender el impacto de la investigación. La perspectiva fundamental y bastante original de OSIRIS es examinar el proceso de impacto de la investigación desde el punto de vista del usuario: ¿Cómo podemos caracterizar el proceso por el que la investigación tiene un impacto en la sociedad?

Este documento de trabajo aborda esta cuestión desde la perspectiva de la literatura sobre la evaluación de la investigación. Se trata de un primer paso para intentar desarrollar principios metodológicos para definir e investigar la idea de OSIRIS de un «área problemática» en la que los usuarios de la investigación científica tratan de innovar para mejorar los resultados de la sociedad. OSIRIS tiene un interés especial en mejorar la comprensión de estos impactos desde la perspectiva de los usuarios en el ámbito de la investigación en los ámbitos de la salud, la industria y la formulación de políticas.