Las bibliotecas de la Universidad de Lovaina, la Biblioteca Real de Bélgica y Google pondrán en línea miles de libros y documentos históricos

KU Leuven Libraries, KBR and Google to put thousands of books and historic documents online

KU Leuven Libraries 25 Feb 2022

KU Leuven Libraries, KBR (Royal Library of Belgium) y Google han firmado acuerdos para compartir una gran parte de importantes documentos digitalizados que reflejan el rico patrimonio cultural e histórico ubicado en las bibliotecas. Se trata de varios miles de obras, algunas de las cuales se remontan al siglo XV, a las que se podrá acceder libremente en los próximos años a través de la Búsqueda de libros de Google y de los catálogos de las propias instituciones. Destacan las obras impresas por profesores de la Universidad de Lovaina publicadas antes de la abolición de la Antigua Universidad en 1797, varios miles de obras de la mayor colección del mundo de libros impresos en Bruselas (siglos XV-XVIII) y piezas únicas reconocidas, como la primera obra de la literatura occidental dedicada exclusivamente a biografías de mujeres.

Los libros seleccionados se han escaneado previamente en las bibliotecas y las versiones digitales se enviarán a los centros de datos de Google para enriquecerlas con datos que permitan la búsqueda y la lectura automática del texto. Una vez completado este proceso, Google pondrá los ejemplares digitales a disposición de los usuarios en la Búsqueda de libros de Google. «Las bibliotecas de la KU Leuven y la KBR también conservarán una copia de los datos enriquecidos que se incorporarán a su propio catálogo. Los libros que forman parte de este proyecto ya no están sujetos a derechos de autor», explica Stefano Reccia, Partner Manager de Google para el proyecto de digitalización.

Entre los documentos seleccionados se encuentran:

Obras impresas de profesores de la Antigua Universidad de Lovaina (1425-1797), digitalizadas en el marco del the Lovaniensia project.

Colección Corble: colección del esgrimista británico Archibald Corble (1883-1944), una de las colecciones más extensas del mundo sobre la historia de la esgrima.

Una colección única de 25.000 libros impresos en Bruselas en los siglos XVII y XVIII: la mayor colección de libros antiguos y raros de la capital de los Países Bajos (del Sur), con un fuerte énfasis en las publicaciones gubernamentales en francés, holandés, español y latín.

La colección más completa del mundo de panfletos y folletos de la época de la revolución de Brabante que dio lugar a los Estados Unidos de Bélgica independientes (1789-1790), con cerca de 7.000 piezas.

Algunas de las obras escaneadas ya son accesibles en la Búsqueda de libros de Google, como por ejemplo

De claris mulieribus de Giovanni Boccaccio (Lovaina, 1487): esta colección de biografías de mujeres mitológicas e históricas es la primera obra de la literatura occidental dedicada exclusivamente a las biografías de mujeres. Esta edición, profusamente decorada con xilografías, es el más bello incunable (libro impreso antes de 1540) impreso en Lovaina. Véase aquí la versión en Google Books.

Unio pro conservation rei publice (Amberes, 1515): este libro muy raro (se conservan 4 ejemplares) es la edición impresa más antigua de música polifónica en los Países Bajos. Celebra las visitas del emperador Maximiliano de Austria y su sucesor Carlos V a la ciudad de Amberes en 1508 y 1515. Vea aquí una versión en Google Books.