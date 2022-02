Makerspaces en la escuela, robótica educativa y entornos de aprendizaje innovadores

Scaradozzi, David, et al., editores. Makers at School, Educational Robotics and Innovative Learning Environments : Research and Experiences from FabLearn Italy 2019, in the Italian Schools and Beyond. Springer Nature, 2021.

Este libro de acceso abierto contiene observaciones, esquemas y análisis de metodologías y actividades de robótica educativa, así como desarrollos en el campo de la robótica educativa que surgen de los hallazgos presentados en FabLearn Italia 2019, la conferencia internacional que reunió a investigadores, profesores, educadores y profesionales para discutir los principios de Making y robótica educativa en la educación formal, no formal e informal. El análisis de los editores de estas versiones ampliadas de las ponencias presentadas en FabLearn Italia 2019 destaca los últimos hallazgos sobre los modelos de aprendizaje basados en el Making y la robótica educativa.

Los autores investigan cómo las herramientas y metodologías educativas innovadoras pueden apoyar un enfoque novedoso, más eficaz y más inclusivo de la educación centrada en el alumno. Los siguientes temas clave son el centro de la discusión: Makerspaces y Fab Labs en las escuelas, un enfoque maker de la enseñanza y el aprendizaje; la enseñanza en el laboratorio y el enfoque maker, modelos, métodos e instrumentos; la robótica curricular y no curricular en la educación formal, no formal e informal; la robótica social y asistencial en la educación; el efecto de los espacios y entornos de aprendizaje innovadores en la innovación de la enseñanza, buenas prácticas y proyectos piloto.