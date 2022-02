Alfabetización mediática e informacional en tiempos críticos: reimaginar los entornos de aprendizaje e información

Media and information literacy in critical times: Re-imagining learning and information environments Edited by José Manuel Pérez Tornero, Guillermo Orozco and Esther Hamburger. Paris: Unesco, 2021

Durante la segunda década del siglo XXI, la humanidad ha experimentado un cambio notable en el paradigma cognitivo. El estatus de la información y el conocimiento ha variado. Hasta ahora, la información y el conocimiento eran cuestiones individuales y personales. Dependían de las capacidades personales, de las posibilidades individuales de acceder a información, y de las capacidades para criticarla, procesarla y memorizarla. Es cierto que las llamadas instituciones del conocimiento (escuelas, universidades, sistemas de publicación y medios de comunicación, etc.) contribuyeron a proporcionar un entorno concreto a los individuos mejorando las condiciones de la información y el conocimiento. Pero hoy en día, la situación de la información y el conocimiento sigue siendo desigual, pero también es social, colectiva y global. En parte depende cada vez más de los ordenadores, los robots y los sistemas complejos de producción; cada vez más automatizados y autónomos.

Por eso, en este nuevo paradigma, la tarea actual de la alfabetización mediática e informativa de los medios de comunicación y de la información es potenciar la libertad de expresión y valorizar el conocimiento, teniendo en cuenta la aparición de lo que Pierre Levy ha llamado la inteligencia colectiva y el concepto de Sociedades del Conocimiento de la UNESCO. No se trata sólo de dotar a los individuos de individuos con habilidades; la MIL tiene que enriquecer las capacidades colectivas. No se trata de ser individualmente crítico; la inteligencia colectiva debe ser crítica. No se trata de mejorar la memoria individual; hay que estimular la memoria colectiva.