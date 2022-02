Los Diálogos de la Ciencia Abierta

“The Open Science Dialogues: Summary of Stakeholders Round Tables”, Office of the Chief Science Advisor, Government of Canada, 2022

Texto completo

La Ciencia Abierta es la práctica de poner a disposición de todos, de forma gratuita y con mínimas restricciones, las aportaciones, resultados y procesos científicos. Los beneficios de la ciencia abierta incluyen el aumento del acceso al conocimiento, la mejora de la reproducibilidad, la reducción de la duplicación, la creación de oportunidades de impacto y la aceleración de la transferencia de conocimientos.

Una misión clave de la investigación académica es generar nuevos conocimientos y difundirlos. Desde su creación tras la revolución de la imprenta, las revistas científicas se han convertido en el principal vehículo de difusión del conocimiento. Además, en algunos campos los académicos comparten los resultados de su trabajo en libros y monografías. Los comités de contratación y promoción, así como los de concesión de becas y premios, tienen muy en cuenta el historial de publicaciones en sus deliberaciones. Se fijan en el número de publicaciones, el prestigio de la revista o la editorial y la repercusión del trabajo según la frecuencia con la que es citado o utilizado por otros. Los datos de la investigación que no forman parte de esas publicaciones no se han compartido históricamente de forma generalizada, aunque en algunas disciplinas se están produciendo cambios gracias a la transformación digital, la infraestructura de apoyo y la cultura disciplinaria.

La Ciencia Abierta fue reconocida como un compromiso en el Plan de Acción de Canadá sobre Gobierno Abierto en 2016. Al año siguiente, se creó el cargo de Asesor Principal de Ciencia de Canadá con el mandato de «proporcionar asesoramiento sobre el desarrollo y la aplicación de directrices para garantizar que la ciencia gubernamental esté totalmente disponible para el público.» Como parte del 2018-2020 Action Plan on Open Government, Canadá se comprometió a crear una Roadmap for Open Science. La hoja de ruta fue publicada en febrero de 2020 por el asesor jefe de ciencia de Canadá y el honorable Navdeep Bains, ex ministro de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico. En ella se articulan una visión, unos principios y unas recomendaciones para que la ciencia gubernamental esté totalmente disponible para el público. Office of the Chief Science Advisor (OCSA) ha impulsado el expediente en todos los organismos gubernamentales y departamentos basados en la ciencia, que desde entonces han elaborado planes de acción de ciencia abierta. Entre otras recomendaciones, la hoja de ruta articula la necesidad de un enfoque cohesivo de Ciencia Abierta para la ciencia canadiense financiada por el gobierno federal y sugiere que las consultas con los investigadores universitarios sean el primer paso en este proceso (Recomendación 9). Dicha consulta se llevó a cabo en noviembre de 2021 y es el objetivo principal de este documento.