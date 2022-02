Dando forma a la investigación digital: la producción de conocimiento en las artes y las humanidades

Finger (eds), Virginia Kuhn and Anke. Shaping the Digital Dissertation: Knowledge Production in the Arts and Humanities. Open Book Publishers 2022.

Kathleen Fitzpatrick analiza el repentino aislamiento en el que se encuentran los estudiantes de posgrado durante el proceso de redacción. En el ámbito de las humanidades, observa, los estudiantes de posgrado se acostumbran a una ansiedad de independencia intelectual por la que compartir ideas, colaborar y publicar trabajos en curso se considera sospechoso y potencialmente disminuye el valor académico. La investigación digital, argumenta, puede eliminar o al menos dejar de lado tales ansiedades (y su inoportunidad) creando un público participante, probando ideas, interesando a posibles editores desde el principio y creando una comunidad de académicos que, junto con el apoyo de las instituciones que conceden el doctorado, respalde «nuevos tipos de trabajo abierto».