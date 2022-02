CCSD y COAR anuncian planes para lanzar un directorio de preprints

El Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD) de Francia y Confederation of Open Access Repositories (COAR) se complacen en anunciar su colaboración formal para lanzar un directorio de repositorios de preprints de acceso abierto.

Los preprints se están convirtiendo en una parte cada vez más importante del panorama de las comunicaciones de investigación. La publicación de preprints permite a los investigadores compartir su investigación de forma libre y rápida con sus colegas y la comunidad en general. Sin embargo, la comunidad no dispone de una herramienta única para ver el panorama actual de los preprints. Los registros existentes son exhaustivos y abarcan todos los tipos de repositorios o se centran en los preprints de una sola disciplina. Este directorio reunirá todos los repositorios que recogen preprints en una única base de datos, lo que permitirá a los usuarios elegir la plataforma más adecuada para sus necesidades y tener una visión general del ecosistema de preprints.

El directorio se basará en los resultados de un proyecto llevado a cabo por el French Committee for Open Science (Preprints Platforms Project) y apoyado por el French Ministry of Higher Education, Research and Innovation (MESRI), que ha desarrollado un amplio y detallado catálogo de repositorios de preprints. La lista actual de preprints documenta más de 90 repositorios de preprints junto con detalles sobre su gestión, funcionalidades y servicios relacionados y su relación con los criterios de la ciencia abierta.

Como parte de la colaboración, el COAR desarrollará una base de datos y una interfaz de usuario con la aportación del Proyecto de Plataformas de Preprints y el apoyo del MESRI. COAR albergará el directorio de preprints y el CCSD se encargará de conservar los registros de metadatos para garantizar que el registro se mantenga actualizado. El directorio estará disponible públicamente para todos y, en la medida de lo posible, se alineará con otros directorios relacionados, como OpenDOAR y la lista de servidores de preprints de ASAPbio.

Fuente: COAR