La Guía 2022 de las redes sociales para bibliotecas: todo lo que necesitas saber sobre Facebook

Esta es la primera de una serie de seis partes sobre las mejores prácticas en las redes sociales para las bibliotecas en 2022. Los consejos de Instagram para 2022 están aquí. En las próximas semanas, se compartirán las mejores prácticas más recientes para LinkedIn, Pinterest, YouTube y Twitter. Estas son las principales plataformas utilizadas por las bibliotecas según una encuesta. Los consejos para el uso de TikTok para las bibliotecas se pueden encontrar aquí.

Facebook para bibliotecas

A pesar de toda la polémica que rodea a Facebook, la plataforma sigue creciendo en usuarios totales, según Data Portal. Estados Unidos es el segundo país del mundo con mayor número de usuarios activos. A pesar del crecimiento del número total de usuarios de Facebook, las siguientes estadísticas pueden hacer que te replantees la forma en que tu biblioteca utiliza Facebook para la promoción en 2022.

El número de usuarios de Facebook que se conectan a diario ha descendido 8 puntos porcentuales este año, hasta el 66%.

En 2020, Facebook era el segundo sitio web más popular del mundo. Pero en 2021, YouTube los superó y se colocó en el puesto número 2, detrás de Google.

Los documentos internos que formaron parte del testimonio del Senado de los Estados Unidos en octubre revelan que el uso de Facebook está disminuyendo, especialmente entre los más jóvenes, y que Facebook ocultó ese hecho a los inversores y anunciantes.

En un periodo de 30 días, el usuario adulto típico de Facebook deja sólo cinco comentarios y comparte sólo una publicación.

El alcance medio de una publicación orgánica de una página de Facebook es sólo del 5,2%.

Las bibliotecas siguen centrando sus recursos en Facebook. Pero creo que este puede ser el momento de replantear esa estrategia.

Si su biblioteca decide seguir publicando en Facebook, querrá dar a sus publicaciones la mejor oportunidad de llegar a un público lo más amplio posible. Aquí tienes las mejores prácticas más recientes.

El algoritmo de Facebook para 2022

Muchas páginas de bibliotecas en Facebook están experimentando un menor alcance orgánico en Facebook. Esto sucede porque Facebook prioriza las publicaciones hechas por individuos sobre el contenido hecho por las páginas.

En septiembre, Facebook publicó sus directrices de distribución de contenidos. Han dejado claro que darán prioridad a las publicaciones que animen a la gente a interactuar en su plataforma. Suprimirán la distribución de publicaciones que incluyan enlaces que lleven a los usuarios fuera de la plataforma.

Esto tiene grandes implicaciones para las bibliotecas. Supongamos que promocionas una lista de libros en Facebook. Puedes publicar un gráfico, algo de texto y un enlace a tu sitio web o catálogo. Según las directrices de distribución, Facebook suprimirá a propósito el alcance de esa publicación porque estás dirigiendo a la gente fuera de Facebook.

Además, las siguientes señales de clasificación afectarán al éxito de tu biblioteca en Facebook. Estos son los factores que el algoritmo tiene en cuenta cuando decide dónde colocar las publicaciones de tu biblioteca en los feeds de tus seguidores… ¡o si muestra tus publicaciones a tus seguidores!

Comentarios y likes

Contenido de tu página de biblioteca que es compartido por los usuarios de Facebook, tanto en el feed como en Messenger

Respuestas a los comentarios específicamente en los vídeos

Si la publicación es informativa y no puramente promocional

La novedad de tu publicación

Con todo esto en mente, aquí hay cuatro cosas que puedes hacer para trabajar dentro de las limitaciones del algoritmo.

Concentrarse en crear publicaciones de vídeo de calidad.

Anime a su personal a compartir las publicaciones de tu página de biblioteca.

Publica en las historias de Facebook.

Prueba tus publicaciones en Facebook.

Facebook dice que «quiere vídeos que sean realmente vídeos». Penalizarán tu biblioteca si publicas un montaje de vídeo con imágenes fijas y texto. Por lo tanto, cuando publiques un vídeo en Facebook, asegúrate de que está compuesto principalmente por tomas en movimiento. Facebook recomienda dos duraciones de vídeo para un alcance óptimo. Para la narración de historias y la transmisión en directo, crea vídeos que duren tres minutos o más. Para los anuncios o para compartir momentos divertidos o interesantes en tu biblioteca, mantén tus vídeos en menos de 60 segundos.

El algoritmo da más peso a las publicaciones que son compartidas por personas reales. Por lo tanto, pida al personal de la biblioteca que comparta las publicaciones de su página.

Las Historias no forman parte del newsfeed de Facebook, por lo que las reglas del algoritmo no se aplican a ellas. Y Facebook consigue más de 500 millones de espectadores diarios en las Historias. Si tu biblioteca publica en las historias de Instagram, puedes optar por compartir el mismo contenido en las historias de Facebook. Esta es una gran manera de aprovechar al máximo el tiempo y los recursos limitados.

Con qué frecuencia y cuándo publicar en Facebook

Las últimas estadísticas muestran que lo mejor es una publicación al día en Facebook. El compromiso disminuye hasta un 50% en las páginas que publican más de una vez al día. Si tienes poco tiempo, publica en tu página no menos de tres veces a la semana.

No hay consenso entre los expertos sobre el mejor día y hora para publicar en Facebook. En general, la mayoría sugiere publicar durante la jornada laboral y aconseja evitar los fines de semana.

Así que lo más práctico es comprobar los datos de la página de Facebook de tu biblioteca. Publica cuando veas que tus seguidores se interesan más por tu contenido.

Deberías comprobar la información una vez al mes para asegurarte de que la hora y el día de la semana óptimos para publicar para tus seguidores no han cambiado.

¿Cuánto texto debe contener una publicación en Facebook?

Las publicaciones cortas tienen mayor alcance en Facebook. La longitud ideal de una publicación es de 50 caracteres o menos. No es mucho texto para trabajar. Es recomendable hacer algunas pruebas para ver cómo reacciona tu audiencia específica a las publicaciones con diferentes longitudes de texto.

Mejores prácticas con imagenes en Facebook

El tamaño de carga recomendado para una imagen estática es una imagen cuadrada, de 1200 por 1200 píxeles. Si trabajas con relaciones de aspecto, Facebook recomienda que las imágenes de tu feed sean de 1:1.

Para los gráficos de las historias de Facebook, utiliza una plantilla con una relación de aspecto de 9:16.

Si haces un carrusel de varias imágenes, Facebook dice que debes asegurarte de que todas tengan el mismo tamaño y relación de aspecto.

Seguimiento de las métricas en Facebook

Las métricas de la página de Facebook de tu biblioteca pueden ser vistas por cualquiera que sea administrador de la página. A continuación te explicamos cómo encontrar información sobre la página de tu biblioteca.

Desde tu nuevo feed, haz clic en Páginas en el menú de la izquierda.

Ve a tu página.

Haz clic en Insights en el menú de la izquierda.



A partir de ahí, tendrás toda la información que necesitas para medir el rendimiento de tu página, incluida la composición demográfica de tu audiencia y las métricas de participación. Puedes exportar esos datos para hacer un mejor seguimiento.