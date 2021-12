Hacia una reforma del sistema de evaluación de la investigación

Towards a reform of the research assessment system. European Commussion, nov. 2021

Texto completo

La reforma de la evaluación de la investigación se considera cada vez más prioritaria para garantizar la calidad, el rendimiento y el impacto de la investigación. La reforma, sin embargo, requiere cambios culturales y sistémicos que están resultando muy complejos y lentos de aplicar. Durante el período comprendido entre marzo y noviembre de 2021, la Comisión Europea consultó a las partes interesadas europeas sobre cómo facilitar y acelerar los cambios. Este informe de alcance presenta las conclusiones de la consulta, identifica los objetivos que deberían perseguirse con una reforma de la evaluación de la investigación y propone un enfoque coordinado basado en principios y acciones que podrían ser acordados por una coalición de organizaciones que financian la investigación y que la realizan, comprometidas con la aplicación de los cambios.