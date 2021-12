Los financiadores de la investigación invierten en el modelo de «publicar y luego revisar»

eLife: “Research Funders Invest in ‘Publish, Then Review’ Model For Science Publishing”

eLife se complace en anunciar hoy que sus cuatro financiadores, el Instituto Médico Howard Hughes (HHMI), la Fundación Knut y Alice Wallenberg, la Sociedad Max Planck y Wellcome, amplían su apoyo a la organización sin ánimo de lucro. La nueva inversión impulsará los esfuerzos de eLife para revisar y curar abiertamente la investigación publicada como preprints.

eLife está transformando la comunicación de la investigación para crear un futuro con una comunidad diversa y global de científicos que produzcan resultados confiables y abiertos para el beneficio de todos. La revista de acceso abierto eLife fue el primer paso de esta iniciativa. Ahora, en respuesta a la creciente popularidad de los preprints, la organización ha pasado a un nuevo modelo de publicación científica «publicar y luego revisar» que hace hincapié en los preprints y las revisiones públicas.

La nueva financiación permitirá a eLife avanzar en su visión de un sistema de curación en torno a los preprints que sustituya a los títulos de las revistas como principal indicador de confianza de la calidad e impacto percibidos de un artículo. Como parte de esta visión, un equipo dedicado dentro de eLife está desarrollando la plataforma Sciety que reúne la evaluación y curación de preprints en un solo lugar, ayudando a la gente a navegar por el creciente panorama de los preprints.