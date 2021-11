Los profesores opinan: motivación, habilidades y oportunidades para enseñar educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global

Teachers have their say: motivation, skills and opportunities to teach education for sustainable development and global citizenship. Paris : UNESCO, 2021

Los profesores tienen el poder de ayudar a los alumnos a desarrollar los conocimientos, las competencias, los valores y los comportamientos necesarios para afrontar los retos mundiales y contribuir a la construcción de un mundo más justo, pacífico y sostenible. Sin embargo, esta encuesta mundial realizada por la UNESCO y la Internacional de la Educación entre 58.000 profesores muestra que, aunque muchos de ellos están motivados, una cuarta parte todavía no se siente preparada para enseñar temas relacionados con la educación para el desarrollo sostenible (EDS) y la educación para la ciudadanía mundial (ECM). Los profesores se sienten menos seguros para enseñar el consumo y la producción sostenibles, vitales para la necesaria transformación de los comportamientos para empezar a vivir dentro de nuestros límites ecológicos. Y menos del 40% de los profesores encuestados confían en enseñar sobre la gravedad del cambio climático, a pesar de que el 95% de los profesores creen que es importante o muy importante enseñarlo.

Además, a pesar de la reciente atención mundial sobre la necesidad de afrontar la historia del racismo y la discriminación, el 15% de los profesores no puede explicar estos temas a sus alumnos. Uno de cada cuatro no se siente preparado para enseñar los derechos humanos y la igualdad de género. Resulta alentador que más del 90% de los encuestados piense que los temas relacionados con la EDS y la ECM son importantes y que más del 80% quiera seguir aprendiendo sobre ellos. Los gobiernos, los responsables de la política educativa, los académicos, los educadores y los formadores de profesores deben trabajar juntos para satisfacer esta necesidad y apoyar a los profesores para que aborden importantes retos mundiales en el aula. Uno de cada cuatro profesores no se siente preparado para enseñar temas relacionados con el desarrollo sostenible o la ciudadanía mundial y la paz.