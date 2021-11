El mayor makerspace en una ciudad de 10.000 habitantes o menos

The Biggest Makerspace in a Town of 10,000 or Less

FabLab ICC

El FabLab ICC se encuentra en el Independence Community College de Independence, Kansas. Es una pequeña ciudad de menos de 10.000 habitantes en el sureste de Kansas. Sin embargo, para una ciudad de ese tamaño, FabLab ICC, con 1400 metroscuadrados de espacio.

El Fab Lab es un espacio creativo que proporciona a los miembros de la comunidad y a los estudiantes acceso a herramientas de fabricación avanzada y digital para:

Hacer cosas por diversión

Aprender habilidades académicas y profesionales;

Desarrollar innovaciones e inventos;

Crear empresas y artículos para la promoción de negocios; y

Elaborar productos personalizados.

Fab Lab ICC pertenece a la red internacional de Fab Labs, creado en 2014, cuando había 200 Fab Labs en la red global iniciada por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). Fue el primer fab lab de este tipo en un colegio comunitario de Kansas. En mayo de 2018, había 1278 Fab Labs en el mundo en todos los continentes excepto en la Antártida. Las actividades, las clases y los seminarios incluyen no solo la formación para manejar el equipo del laboratorio, sino también la instrucción en mentalidad empresarial con el programa Ice House Entrepreneurship y la creatividad y el diseño inspirados en la metodología de la Escuela de Diseño de la Universidad de Stanford, («d.school»). La misión del laboratorio tiene por objetivo mejorar la autoeficacia de todos – personas de todas las edades y todos los ámbitos de la vida – que experimentan nuestros programas y servicios

El acceso al Fab Lab ICC y al Centro de Innovación y Emprendimiento está disponible para los miembros de la comunidad, los empresarios, los dueños de negocios y los estudiantes a través de: