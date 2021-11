La libertad de la investigación científica: salvando las distancias entre la ciencia y la sociedad.

Giordano, Simona, y John Harris, editores. The Freedom of Scientific Research: Bridging the Gap between Science and Society. Manchester University Press, 2020.

Nunca el alcance y los límites de la libertad científica han sido más importantes ni han estado más atacados. La nueva ciencia, desde la inteligencia artificial hasta la manipulación genómica, crea oportunidades únicas para hacer del mundo un lugar mejor. Pero también presenta peligros sin precedentes, que muchos creen que amenazan la supervivencia de la humanidad y del planeta. Esta colección, realizada por un grupo internacional y multidisciplinar de pensadores de primera fila, aborda tres cuestiones vitales: (1) ¿Cómo influyen los avances científicos en la vida humana y en la estructura de las sociedades? (2) ¿Cómo se regula la ciencia y cómo debería regularse? (3) ¿Existen límites éticos para los avances científicos en algunos ámbitos sensibles (por ejemplo, la inteligencia robótica o la bioseguridad)? Los autores proceden de muchas disciplinas y abordan las cuestiones de forma diversa para garantizar la más amplia representación de los numerosos intereses en juego. Entre ellos se encuentran algunos de los académicos más destacados que trabajan en este campo, así como jóvenes académicos.