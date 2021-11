El futuro de los espacios digitales y su papel en la democracia.

Andreson, Jana ; Lee, Raine. The Future of Digital Spaces and Their Role in Democracy. Pew Research nov. 2021

Muchos expertos afirman que los espacios públicos en línea mejorarán significativamente en 2035 si los reformistas, las grandes empresas tecnológicas, los gobiernos y los activistas abordan los problemas creados por la desinformación y el discurso tóxico. Otros esperan que continúen los problemas, ya que las herramientas y los foros digitales se utilizan para explotar las debilidades de las personas, avivar su rabia y separarlas.

Los que se preocupan por el futuro de la democracia centran gran parte de su ansiedad en la forma en que las cosas que ocurren en los espacios públicos en línea están dañando la deliberación y el tejido de la sociedad. Sin duda, miles de millones de usuarios aprecian lo que Internet hace por ellos. Pero el clima en algunos segmentos de las redes sociales y otros espacios en línea ha sido calificado como un «basurero» de veneno, desinformación, teorías conspirativas e incitaciones a la violencia.

Las plataformas de las redes sociales están siendo criticadas por su papel en todo esto. Tras el atentado del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, un panel del Congreso solicitó que Facebook, Google, Twitter, Parler, 4chan, Twitch y TikTok publicaran todos los registros relacionados con la desinformación en torno a las elecciones de 2020, incluidos los esfuerzos por influir o anular los resultados de las elecciones presidenciales. En septiembre de 2021, una serie de cinco partes en The Wall Street Journal expuso detalles que parecen demostrar que Facebook ha permitido la difusión de información errónea, desinformación y toxicidad que ha dado lugar a la violencia étnica y el daño a las adolescentes y ha socavado los esfuerzos de vacunación COVID-19. Y la fuente de The Journal, la denunciante de Facebook Frances Haugen, siguió diciendo al Senado de Estados Unidos que había hecho público su explosivo material «porque creo que los productos de Facebook perjudican a los niños, avivan la división y debilitan nuestra democracia».

La preocupación por el aumento del tono agrio y las interacciones dañinas y manipuladoras en algunos espacios en línea, así como la inquietud por el papel de las empresas tecnológicas en todo esto, han generado esfuerzos por parte de los activistas tecnológicos para tratar de rediseñar los espacios en línea de manera que faciliten el debate, mejoren el civismo y proporcionen seguridad personal.

Una selección de estas iniciativas se describen en un artículo publicado en la primavera de 2021 en The Atlantic Monthly por Anne Applebaum y Peter Pomerantsev. Entre las soluciones sugeridas que se documentan en el artículo:

La creación de una versión en Internet de los medios de comunicación públicos en la línea de PBS y NPR;

Un “Middleware” que permita a las personas establecer un algoritmo que les proporcione el tipo de experiencia de Internet que desean, quizás sin los efectos secundarios distópicos;

Sistemas de votación en línea que favorezcan los contenidos que puedan empujar a los partidarios hacia el consenso, en lugar de polarizarlos;

Una «declaración de derechos» en Internet que permita una «identidad autosuficiente» que permita a las personas permanecer en el anonimato en línea, pero que elimine a los bots; y

Sistemas de «comunicación constructiva» establecidos para reducir la ira y salvar las diferencias.

A la luz de las conversaciones actuales sobre la necesidad de repensar y rediseñar los espacios públicos en línea, el Pew Research Center y el Imagining the Internet Center de la Universidad de Elon preguntaron a los expertos cómo esperan que evolucione la esfera pública digital para 2035. Unos 862 innovadores tecnológicos, desarrolladores, líderes empresariales y políticos, investigadores y activistas respondieron a esta pregunta concreta:

De cara a 2035, ¿cambiarán los espacios digitales y el uso que la gente hace de ellos de forma que sirvan significativamente al bien público?