El plan de renovación de la Biblioteca Sugar Grove incluye la remodelación de sus espacios y un nuevo estudio de grabación

Renovation plan for Sugar Grove Library includes remodeled front area, new recording studio. Chicago Tribune, by David Sharos, nov.02, 2021

Texto completo

Los usuarios de la Biblioteca Pública Sugar Grove disfrutarán de algunas mejoras y servicios significativos en los próximos meses ahora que la instalación ha sido galardonada con una subvención de 85.692 dólares para llevar a cabo una renovación en la zona frontal de la instalación antes conocida como la cafetería.

Según un comunicado de prensa de la biblioteca, la “nueva zona flexible y de uso mixto se llamará NOWspace. La biblioteca en sí ocupa casi 30.000 pies cuadrados, mientras que la nueva renovación implicará la remodelación de un área de aproximadamente 1.850 pies cuadrados. Las instalaciones actuales se construyeron en 2009, mientras que el distrito lleva funcionando desde 1963.

“Habrá programación de la biblioteca en esa zona, habrá un espacio donde los usuarios puedan reunirse con reserva y no va a molestar al resto de la biblioteca”, dijo. “También habrá un espacio donde habrá una cafetera y una espacio donde la gente podrá sentarse con su ordenador portátil y conectarlo”. La antigua cocina se eliminará y en su lugar se añadirá un nuevo estudio de grabación audiovisual que permitirá realizar podcasts y mezclas de sonido.