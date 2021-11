Día de las Personas Mayores: La edad no debe ser una barrera para la tecnología y la alfabetización digital

Day of Older Persons: Age must not be a barrier to technology and digital literacy. irish Examiner, 2021

Texto completo

El 1 de octubre fue designado por las Naciones Unidas como Día Internacional de las Personas de Edad en 1990. Es un día para destacar y celebrar a nuestra población mayor, que constituye una parte importante de nuestra comunidad. Age Action predice que una de cada cuatro personas de nuestra población tendrá más de 65 años en las próximas dos décadas.

El tema del Día Internacional de las Personas Mayores de este año, “Igualdad digital para todas las edades”, es muy apropiado, ya que estamos saliendo del impacto de la pandemia, y las personas mayores soportaron una carga importante cuando la sociedad se cerró y se produjo el distanciamiento social.

Sin embargo, muchos descubrieron que la tecnología podía ayudar a llenar los vacíos, y la adoptaron. Los que tenían teléfonos inteligentes u otros dispositivos pronto descubrieron que se podía asistir a los servicios religiosos “virtualmente”; que la cara sonriente de un nieto querido podía aparecer en una pequeña pantalla; que se podía jugar al bridge “a distancia”; que se podían pedir libros de la biblioteca; que se podía charlar en grupo y divertirse a través de Zoom; que se podía elegir y entregar la compra; que se podían dar clases de ejercicio, salsa y pilates en línea; que se podía asistir a conciertos y charlas, y todo ello a menudo de forma gratuita.

No hay nada que pueda sustituir al contacto social, algo que ahora -afortunadamente- está de vuelta. Pero en su ausencia, para aquellos que podían aprovecharlas, estas conexiones digitales podían marcar, y de hecho lo hacían, la diferencia a la hora de reducir la sensación de aislamiento social, no sólo para los que vivían solos, sino también para las personas mayores, cuyo bienestar y felicidad se beneficiaban de una serie de actividades estimulantes.

Los más afortunados de entre nosotros se beneficiaron de las habilidades adquiridas en los tiempos anteriores a la crisis, cosechando la recompensa de las familias intergeneracionales y los conocimientos digitales recogidos de los miembros más jóvenes de la familia.

Sin embargo, a pesar de todas sus ventajas, también es cierto que la exclusión digital sigue siendo una realidad para una parte importante de nuestra población mayor. Mientras que muchos no tienen los medios, el equipo, la conectividad o las habilidades para conectarse, otros prefieren no involucrarse con lo digital, y están en su derecho.

Pero si la pandemia de Covid nos ha enseñado algo, es que debemos tratar de eliminar todas las barreras que podamos para el acceso digital de quienes lo deseen. La accesibilidad a Internet sigue mejorando con la banda ancha y el WiFi, cada vez más disponibles. El acceso suele ser gratuito en las bibliotecas y los centros urbanos, y cada vez más asequible a través de nuestros teléfonos. La formación en conciencia digital debe ir de la mano de la alfabetización y el acceso.

Cuando las personas mayores pueden acceder a las nuevas tecnologías y utilizarlas, sus vidas y las de quienes les rodean, cerca y lejos, pueden mejorar hasta un grado inimaginable. En este Día Internacional de las Personas Mayores, tomemos medidas para animar y ayudar a todos los que podamos a unirse al plan de igualdad digital para todas las edades.