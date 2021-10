Cajas con libros gratis para que los niños en edad preescolar y primaria tengan la oportunidad de recoger libros para crear su propia biblioteca en casa.

La organización de base quiere asegurarse de que todos los niños tengan la oportunidad de triunfar y eso empieza por proporcionarles las herramientas adecuadas desde su nacimiento. Durante más de una década, el grupo ha trabajado con las escuelas de la ciudad de Massillon, la Biblioteca Pública de Massillon y otras organizaciones para garantizar que los alumnos más jóvenes de la ciudad estén preparados para entrar en la escuela, al tiempo que se fomenta el amor por la lectura.

Las Obie Book Boxes se colocarán en todas las zonas de Massillon. Las cajas, creadas por One Tiger, permitirán a los niños en edad preescolar y primaria la oportunidad de recoger libros para crear su propia biblioteca en casa. Las cajas se fabrican a partir de viejas cajas de periódicos, incluidas algunas de las cajas no utilizadas del periódico local Massillon Independent. Las cajas están llenas de libros conseguidos por One Tiger a través de una asociación con el Kids’ Book Bank de Cleveland. Los jóvenes pueden quedarse con el libro para la biblioteca de su casa o devolverlo y obtener más.

Su misión es apoyar a los jóvenes y unir a la comunidad ayudando a los niños a convertirse en ciudadanos productivos y solidarios, ya que hay una correlación directa entre el número de libros en un hogar y el éxito de un niño. Las cajas de libros Obie están aumentando el alcance del grupo para proporcionar a los niños libros para leer y crear su propia biblioteca.