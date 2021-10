Futuro urbano: 12 tendencias que configuran el futuro de las ciudades en 2030

Urban Future with a Purpose: 12 trends shaping the future of cities by 2030. Deloitte Global, 2021

Un nuevo informe de Deloitte Global sobre la transformación urbana identifica 12 tendencias sobre las que las ciudades deben actuar en busca de la sostenibilidad, la resiliencia y la prosperidad en un panorama posterior al COVID. Urban Future with a Purpose: 12 trends shaping the future of cities by 2030 identifica cómo las ciudades pueden utilizar estas tendencias como guía para un mejor aprovechando la tecnología y la innovación.

Aunque la pandemia perturbó el núcleo de la vida urbana -desde el distanciamiento social y los cierres hasta la desestabilización de las economías locales-, las ciudades siguen estando bien posicionadas para responder a la crisis y establecer las reglas para restaurar comunidades vibrantes y humanizadas. Con su capital humano, su infraestructura y su potencial de escalabilidad, los centros urbanos pueden impulsar el cambio necesario para crear una sociedad verde, digital e inclusiva del futuro.

A partir de las opiniones de investigadores, responsables políticos y dirigentes municipales, las 12 tendencias incluyen: