Ciudadanos alfabetizados en medios de comunicación e información: ¡piensa de forma crítica, haz clic de forma inteligente!

Grizzle, A. et al. Media and information literate citizens: think critically, click wisely! Media & information literacy curriculum for educators and learners. Paris : UNESCO, 2021

Texto completo

Este informe es una segunda edición del plan de estudios MIL para profesores, pero esta vez es un plan de estudios para todas las personas. Un vistazo rápido muestra que sigue estando orientado a la alfabetización mediática, más que a la informacional (por ejemplo, prestando más atención a los “medios de comunicación” que a otros tipos de información, prestando más atención al compromiso de los jóvenes con los medios que a otros grupos de edad).