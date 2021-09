Lo que las actitudes hacia las noticias nos dicen sobre la construcción de la confianza

Overcoming Indifference: What Attitudes Towards News Tell Us About Building Trust. Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ), University of Oxford, 2021

Texto completo

El contexto cambiante en torno a la forma en que las personas acceden y utilizan las noticias y la información corre el riesgo de impartir confianza donde no se merece (Gursky y Woolley 2021), lo que permite la difusión generalizada de información problemática. La brecha de confianza entre las noticias en general y las noticias a las que se accede a través de las plataformas también corre el riesgo de disminuir el prestigio de las marcas de confianza “por asociación”, ya que las personas se encuentran con noticias en entornos que también ofrecen muchos otros tipos de información, incluyendo a veces la desinformación o la desinformación absoluta. Las encuestas documentan que la mayoría de los países están preocupados por si las noticias en línea son reales o falsas. A un gran número de personas les preocupa la información falsa o engañosa que se difunde a través de Facebook o de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, pero también, en menor medida, a través de Google, YouTube o medios sociales menos utilizados como Twitter (Newman et al. 2021).

En este informe, que forma parte de un proyecto más amplio centrado en la confianza, se utilizan datos originales de encuestas realizadas en cuatro países -Brasil, India, Reino Unido y EE.UU.- para desarrollar una comprensión más detallada de cómo los diferentes segmentos del público tienen diferentes grados de confianza en las noticias. Se hace con el fin de ayudar a los interesados en fomentar la confianza en las noticias a comprender mejor a las personas a las que intentan llegar.