Un párroco abre una biblioteca de préstamo de instrumentos musicales

Pastor opens instrument lending library for all levels of musicians

By Scott McLean, Local Journalism Initiative ReporterFort McMurray Today

Wed., Sept. 8, 2021

Josh Friend ha amado la música toda su vida y quiere ayudar a la gente a encontrar instrumentos en Fort McMurray. Por ello, Friend ha puesto en marcha una biblioteca de instrumentos en la Iglesia Comunitaria de Evergreen, de la que también es pastor, hasta que se encuentre un lugar permanente. La gente puede tomar prestados los instrumentos durante un mes. Al final del mes, la gente puede optar por comprar el instrumento o pagar 20 dólares para conservarlo durante otro mes. El primer mes es gratuito.

La biblioteca se llama Alani, que significa naranja en hawaiano. Eligió el naranja como color de la marca de la biblioteca para que fuera fácil encontrar cualquiera de los instrumentos de la biblioteca que se venden en Facebook Marketplace.

Friend dice que la biblioteca llena un vacío que quedó cuando Campbell’s Music, la única tienda de música de Fort McMurray, cerró el año pasado. El concejal Mike Allen, propietario de la tienda desde 1993, achacó el cierre de la tienda a la crisis financiera de la pandemia y al paso a la compra online. Sin una tienda de música local, Friend dijo que los músicos locales tienen dificultades para conseguir instrumentos asequibles en la comunidad.

Friend es músico y cedió entre 40 y 50 instrumentos propios para la biblioteca. Tras hacer un llamamiento en Facebook para conseguir más instrumentos, le han proporcionado también una batería. Friend dijo que también va a iniciar talleres para cualquiera que busque clases de iniciación.

Ha hablado con los bibliotecarios locales sobre la gestión del sistema de préstamo y los costes de sustitución y reparación de los instrumentos. Friend también está recaudando fondos para comprar nuevos instrumentos y ha encontrado un fabricante para diseñar ukeleles personalizados. Espera crear grupo de personas que le ayude a gestionar la biblioteca.