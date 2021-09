¿Qué pueden hacer los centros educativos y los docentes para ayudar a los chicos a reducir la brecha de rendimiento en lectura? Teaching in Focus, OECDE 2021

Texto completo

Teaching in Focus es un breve boletín mensual elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que, en cada monográfico, se centra en la descripción de un tema relacionado con el Estudio Internacional de la Enseñanza y del Aprendizaje, (TALIS, en inglés Teaching and Learning International Survey). Además de las traducciones que se ofrecen a continuación, las versiones originales en inglés pueden consultarse en https://www.oecd.org/education/school/teachinginfocus.htm. Por parte del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), dependiente del Ministerio de Educación y Formación Profesional, se gestionan las traducciones en español y su publicación en su sitio web para dar la máxima difusión y conseguir el máximo impacto entre la comunidad educativa castellano parlante. España participa en la actualidad en las evaluaciones TALIS y está en fase de desarrollo la definición y diseño del ciclo TALIS 2024. En este boletín se analizan algunos de los factores de los docentes y de los centros educativos que podrían ser decisivos a la hora de reducir la diferencia en el rendimiento en lectura entre chicos y chicas según el último informe del estudio TALIS-PISA link, Positive, ¿High-achieving Students? What Schools and Teachers Can Do. Buscar maneras para mejorar el clima disciplinario del centro educativo y la relación de los docentes con el alumnado, al igual que infundir una cultura de evaluación tanto para estudiantes como para docentes son aspectos que pueden ayudar reducir esta brecha de rendimiento.