Cómo brindar un mejor servicio a los usuarios discapacitados mediante el uso de tecnologías de asistencia en bibliotecas universitarias

Potnis, Devendra, y Kevin Mallary. Analyzing Service Divide in Academic Libraries for Better Serving Disabled Patrons Using Assistive Technologies | Potnis | College & Research Libraries. septiembre de 2021. https://doi.org/10.5860/crl.82.6.879.

Las bibliotecas universitarias invierten miles de dólares en tecnologías de apoyo (TA) para mejorar la prestación de servicios de información a los usuarios discapacitados. Sin embargo, es posible que la oferta de TA no se traduzca en el uso de las mismas por parte de los usuarios que las necesitan, lo que provoca una brecha en el servicio. El análisis de las respuestas cualitativas, que incluyen más de 1.400 citas, obtenidas de los administradores y bibliotecarios de las bibliotecas de 186 universidades públicas de los Estados Unidos, revela que las bibliotecas universitarias se enfrentan a 51 desafíos relacionados con los conocimientos y las habilidades de los bibliotecarios, los problemas de hardware y software, los factores institucionales, las finanzas y los actores externos, cuando sirven a los clientes discapacitados con TA. Por último, los investigadores proponen 15 soluciones para salvar esta brecha de servicio.