El valor de la especialización temática y el futuro de la biblioteconomía de enlace científica

Palumbo, Laura, Jeffra D. Bussmann, y Barbara Kern. «The Value of Subject Specialization and the Future of Science Liaison Librarianship | Palumbo | College & Research Libraries», 4 de junio de 2021. https://doi.org/10.5860/crl.82.4.584.

Texto completo

A través de una encuesta realizada a más de 200 bibliotecarios académicos de ciencias de los Estados Unidos, se investigó el valor percibido de la especialización temática; se buscaron tendencias hacia la especialización temática de las ciencias; y se analizaron las predicciones sobre el futuro de la biblioteconomía de enlace en las ciencias. Los resultados mostraron que los bibliotecarios científicos perciben positivamente la especialización temática y predicen que seguirá siendo necesaria en el futuro. También perciben que las relaciones de enlace seguirán siendo cruciales. Si bien los roles funcionales parecen estar creciendo, no se considera que sustituyan a las responsabilidades temáticas tradicionales. Los resultados sugieren un cambio hacia un enfoque más generalista; sin embargo, es necesario realizar más investigaciones antes de afirmarlo de forma concluyente.