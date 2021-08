La condición de la digitalidad: un marxismo posmoderno para la práctica de la vida digital

Hassan, Robert. The Condition of Digitality : A Post-Modern Marxism for the Practice of Digital Life. University of Westminster Press, 2020

“La condición de la posmodernidad” de David Harvey racionalizó la transformación del capitalismo durante un año extraordinario: 1989. Dio expresión teórica a una realidad material y cultural que acababa de arrancar adecuadamente -la globalización y la posmodernidad-, al tiempo que ponía de relieve los límites geoespaciales de la acumulación impuestos por nuestro planeta. Sin embargo, el autor Robert Hassan sostiene que esta publicación histórica no abordó la llegada de la tecnología digital, el salto cuántico que supuso el paso de un mundo analógico a una economía digital y la rápida creación de una sociedad global en red. Considerando primero los contextos de 1989 y la obra de Harvey, y luego la idea de los humanos como seres analógicos, sostiene que esta nueva condición humana que surge de la digitalidad conduce a la alienación no sólo de la tecnología sino también del entorno. Esta condición, sugiere, no es una ideología del tiempo y el espacio, sino una realidad, subrayando que la compresión espacio-temporal de Harvey adquiere nuevas características, incluyendo las de la globalización “hacia fuera” y “hacia dentro” y la mercantilización de todas las esferas de la existencia. Por último, el autor examina el papel de la cultura basándose en las teorías de Rahel Jaeggi para defender un marxismo posmoderno en sintonía con la cuestión más importante de nuestra época. Estimulante y teóricamente amplio, La condición de la digitalidad reconoce la nueva forma radical de la posmodernidad como una realidad y la necesidad urgente de afirmar un control más democrático sobre la digitalidad”.