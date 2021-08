Weeding Is Fundamental: On Libraries and Throwing Away Books

Claire Sewell

Aug 10·6 min read

Ver completo

Soy bibliotecaria y tirar libros es una parte importante de mi trabajo. Me encanta. ¿Por qué? Porque significa más espacio en las estanterías para nuevos libros y otros materiales que son de interés actual para nuestros usuarios. Deshacerse de libros es una parte fundamental del ciclo vital de la biblioteca, pero lo entiendo. Las decisiones que toman los bibliotecarios para deshacerse de los libros suelen ser confusas y misteriosas, sobre todo cuando la foto de un contenedor de basura lleno de libros empieza a circular por Internet.

Nunca pensé que deshacerse de los libros se convertiría en algo tan importante para mi trabajo y mi identidad como bibliotecaria. Aunque también colecciono libros de bolsillo antiguos en casa y disfruto de la emoción de un hallazgo único en una librería de segunda mano o en la Pequeña Biblioteca Libre. Así que, créame: Lo entiendo. A primera vista, ver un contenedor de basura lleno de libros puede parecer completamente antitético a todo lo que se supone que representan las bibliotecas como depósitos de conocimiento. Sin embargo, cada vez que esto ocurre también tengo las mismas preocupaciones sobre por qué las bibliotecas están tirando lo que parecen ser libros perfectamente utilizables. Nunca podré detener la indignación en las redes sociales, pero me gustaría abordar algunas de las preguntas comunes sobre el expurgo y los argumentos en contra de tirar los libros a la basura.

¿En qué consiste exactamente este proceso de “expurgo”?

Según la American Library Association (ALA)

“La eliminación de material es fundamental para el mantenimiento de la colección y supone la retirada de recursos de la misma. Todos los materiales son considerados para la eliminación de material en base a la exactitud, actualidad y relevancia. Al evaluar los materiales físicos se tienen en cuenta las limitaciones de espacio, la edición, el formato, el estado físico y el número de ejemplares.”

Este proceso también se denomina “deselección”, y es posible que encuentres los acrónimos CREW y MUSTIE utilizados por los bibliotecarios para describir los procesos por los que evaluamos los libros para retirarlos de las colecciones. Cada biblioteca tiene criterios específicos para la eliminación de libros, pero el estado físico y la actualidad suelen ser los más importantes.

La gente no suele tener problemas con los libros que se eliminan por condiciones tales como el moho, las “reparaciones” con cinta adhesiva o el hecho de que estén cubiertos de aguas residuales, cuestiones con las que me he enfrentado personalmente. Los manuales antiguos de programas informáticos obsoletos como WordPerfect 3.0 o los consejos y trucos para navegar por Internet en Netscape también suelen ser opciones bastante obvias. Son los ejemplares de los “clásicos” los que suelen tocar la fibra sensible de los amantes de los libros de todo el mundo. Sin embargo, cuando miro de cerca la foto de arriba, veo ediciones de varios libros que me recomendaron para leer en el instituto. Me gradué en 2002, lo que significa que esos ejemplares tienen por lo menos casi 20 años de antigüedad. Así que si esos libros se siguen recomendando en esa escuela, es probable que se necesite espacio para nuevos ejemplares.

Las diferentes bibliotecas también tienen diferentes necesidades de colección en función de las poblaciones a las que sirven. Mi puesto actual es en una biblioteca de investigación académica. Guardamos muchas cosas. MUCHÍSIMAS. Tanto que, de hecho, tenemos una instalación externa donde almacenamos materiales que pueden ser solicitados por nuestros usuarios. Pero este no es el caso de la gran mayoría de las bibliotecas, especialmente las escolares y las públicas. Los libros viejos, anticuados, dañados o simplemente de baja circulación tienen que ser eliminados regularmente para que podamos hacer espacio para los nuevos libros que realmente querrán sacar.

¿Por qué no vender o simplemente regalar los libros?

De hecho, solía trabajar para un gran sistema de bibliotecas públicas que realiza ventas anuales de libros. Sin embargo, no es una tarea fácil. Este sistema de bibliotecas tiene una asociación independiente sin ánimo de lucro que dirige y mantiene esas ventas y luego dona los fondos al sistema de bibliotecas cada año. Te daré dos pistas sobre la procedencia de muchos de esos libros. Sí, una buena parte de ellos fueron eliminados, pero muchos fueron donaciones que simplemente no eran apropiadas para las colecciones actuales de la biblioteca. Además, muchas bibliotecas financiadas por el gobierno no pueden vender los libros desechados o el proceso necesario para integrarlos no es posible ante la falta de personal para llevarlo a cabo, que ya está sobrecargado de trabajo y mal pagado.

A veces, la demanda de otra edición de Romeo y Julieta o de Un mundo feliz simplemente no existe. Una foto de un contenedor de basura lleno de libros puede crear una demanda comunitaria donde antes no existía, pero esto no es lo mismo que la demanda general percibida. Tampoco es lo mismo que la censura o la quema de libros, pero eso es un ensayo para otro día. Además, los estudiantes de hoy en día merecen la oportunidad de leer libros actuales con los que puedan identificarse más fácilmente.

¿No hay refugios, prisiones u otros grupos que quieran estos libros?

Puede ser, pero este proceso también sea complicado. Es posible donar libros a las bibliotecas de las prisiones, pero hay normas que varían según el estado en el que se encuentre lo que está permitido. Por ejemplo, muchas prisiones no aceptan libros de tapa dura o, como es lógico, libros en mal estado.

Por último, tomemos un momento para considerar la perspectiva de donar libros viejos y anticuados a grupos que se perciben como de bajos ingresos o menos afortunados. Aunque bien intencionada, esta sugerencia procede en realidad de un lugar de privilegio. Básicamente, dice que deberían conformarse con los desechos de otras personas. A menudo, algo es mejor que nada, pero esa no debería ser siempre la norma que nos guíe en nuestro deseo de ayudar a los demás. Sin embardo, si se puede considerar la posibilidad de dar dinero a organizaciones de tu comunidad que compran y donan libros nuevos a poblaciones necesitadas.

¿No puede alguien pensar en los propios libros?

Sí. Lo hacemos. Pensamos mucho en ellos, de hecho, porque es nuestro trabajo. Espero que sea un poco más obvio ahora que esos libros en el contenedor ya han pasado por un proceso de expurgo que requirió una buena cantidad de tiempo y una cuidadosa reflexión. Los bibliotecarios trabajan para mantener colecciones que sirvan y beneficien a todos. Si confía en nosotros para que le ayudemos a encontrar información fiable, confíe también en nosotros cuando tengamos que expurgtar nuestras colecciones, aunque a veces eso signifique tirar libros a los contenedores.