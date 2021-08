¿Cuáles son las áreas de investigación predominantes en los proyectos de ciencia ciudadana?

What are the predominant research areas in citizen science projects?

By Sven Manske | Mar 1, 2021 | Graphical Article

Texto completo

Estudios y experiencias recientes indican que las ciencias ambientales son un tema de investigación predominante en el panorama de la ciencia ciudadana. Sin embargo, muchos de estos análisis asocian cada proyecto individual a un solo ámbito de investigación principal. Esto deja de lado el carácter multidisciplinar de muchos proyectos, que también se refleja en la diversidad de orígenes de los participantes, los consorcios de los proyectos y la orientación práctica de los mismos. Catlin-Groves señala un cambio de paradigma que da lugar a “una nueva síntesis de áreas disciplinarias”. Para abordar esta cuestión, siguiendo un enfoque analítico para evaluar las áreas de investigación basado en las descripciones públicas de los 218 proyectos de Zooniverse. A diferencia de contabilizar únicamente el campo de investigación principal, este enfoque respeta esta naturaleza multidisciplinar de la ciencia ciudadana y agrega múltiples áreas de investigación, lo que dibuja una imagen diferente del panorama de la ciencia ciudadana.

La figura muestra la distribución de las 20 principales áreas de investigación en todos los proyectos. Aparte de “Biodiversidad y Conservación”, la “Teledetección” es un área frecuente, lo cual es plausible porque muchos proyectos medioambientales también avanzan en la investigación y el desarrollo en este ámbito.

“Biodiversidad y conservación” es el área de investigación predominante en Zooniverse

La “teledetección” desempeña un papel crucial para la investigación en los proyectos distribuidos de CS

La figura 2 presenta la distribución en las cinco categorías de investigación. Los principales proyectos de Ciencia Ciudadana son de las áreas de Biomedicina y Ciencias naturales (153), Tecnología (93), Física (44), Ciencias Sociales (38) y Ciencias Humanas tan sólo 8.