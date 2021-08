Cada día desaparecen partes de la web. Cómo salvar la historia de Internet

Parts of the web are disappearing every day. Here’s how to save Internet history. By Kayla Harris and Christina Beis and Stephanie Shreffler. Fast Company, August 2021

Este año Internet Archive cumple 25 años. Es más conocido por su papel pionero en el archivo de Internet a través de la Wayback Machine, que permite a los usuarios ver cómo eran los sitios web en el pasado.

Cada vez más, gran parte de la vida cotidiana se desarrolla en línea. La escuela, el trabajo, la comunicación con los amigos y la familia, así como las noticias y las imágenes, son accesibles a través de una variedad de sitios web. La información que antes se imprimía, se enviaba físicamente por correo o se guardaba en álbumes de fotos y cuadernos puede estar ahora disponible sólo en línea. La pandemia de COVID-19 ha empujado aún más interacciones a la web.

Es posible que aunque no nos demos hay partes de Internet que desaparecen constantemente. Como bibliotecarios y archiveros, reforzamos la memoria colectiva preservando los materiales que documentan el patrimonio cultural de la sociedad, incluso en la web. Tú también puedes ayudarnos a salvar Internet como ciudadano archivero.

La gente y las organizaciones eliminan contenidos de la web por diversas razones. A veces es el resultado de los cambios en la cultura de Internet, como el reciente cierre de Yahoo Respuestas. Cuando se actualiza un sitio web, por ejemplo, se sobrescribe la versión anterior, a menos que se haya archivado.

El archivo web es el proceso de recopilación, conservación y acceso continuo a la información en Internet. A menudo, este trabajo lo realizan bibliotecarios y archiveros, con la ayuda de tecnología automatizada como los rastreadores web. Los rastreadores web son programas que indexan las páginas web para ponerlas a disposición de los motores de búsqueda o para su conservación a largo plazo. Internet Archive, una organización sin ánimo de lucro, utiliza miles de servidores informáticos para guardar múltiples copias digitales de estas páginas, lo que requiere más de 70 petabytes de datos.

Archivar los sitios web del gobierno promueve la transparencia y la responsabilidad. Especialmente en tiempos de transición, los sitios web del gobierno son vulnerables a la eliminación con los cambios de los partidos políticos. Además, los sitios web archivados documentan la cultura y la historia de Internet, como la Galería Geocities, no sólo son divertidos de ver, sino que también ilustran las formas en que los primeros sitios web fueron creados y utilizados por los individuos.

Archivar Internet es una tarea monumental, que los bibliotecarios y archiveros no pueden hacer solos. Cualquiera puede ser un archivero ciudadano y preservar la historia a través de la Wayback Machine de Internet Archive. La función “Guardar página ahora” permite a cualquiera archivar libremente una sola página de un sitio web público. Hay que tener en cuenta que algunos sitios web impiden el rastreo y el archivado mediante una codificación especial o exigiendo un inicio de sesión en el sitio. Esto puede deberse a un contenido sensible o a la preferencia personal del desarrollador de la web.

Las instituciones del patrimonio cultural local, como bibliotecas, archivos y museos, también archivan activamente en Internet. Más de 800 instituciones utilizan Archive-It, una herramienta del Archivo de Internet, para crear colecciones web archivada. También el programa Community Webs, en colaboración con Institute of Museum and Library Services, ayuda a las bibliotecas públicas a crear colecciones de contenidos web archivados relevantes para las comunidades locales.

Los sitios web de hoy son la prueba histórica de mañana, pero sólo si se archivan. Si se pierden, perderemos información crucial sobre las decisiones de las empresas y los gobiernos, los métodos de comunicación modernos, como las redes sociales, y los movimientos sociales con una importante presencia en línea, como Black Lives Matter y #MeToo.