Entrevista cultural bibliotecaria a Laura Novelle, historiadora, documentalista y escritora

Laura Novelle nació en 1978 y es historiadora, documentalista y escritora. Su ámbito de trabajo es la ALFIN y prevención del plagio entre alumnado universitario. Fue miembro de Biblogtecarios y técnico de biblioteca de la Xunta de Galicia. Actualmente es profesora en la Universidade de Vigo. Su blog se llama Docendo Discitur.

1. Si solo te pudieras llevar un libro a una isla desierta…

Difícil que me llevase uno solo… Sería Ardiente paciencia, de Antonio Skármeta (luego se le cambió le título por El cartero y Pablo Neruda). Un libro deliciosamente escrito sobre la relación de Pablo Neruda con Mario, el joven cartero que le lleva la correspondencia en Isla Negra. Romance y denuncia social en una combinación perfecta. Lo reelería mil veces.

2. ¿Qué libros leíste en el confinamiento?

Escribí mucho y leí menos. Pero me gustaron Mujeres y poder, un ensayo de la historiadora británica Mary Beard y dos libros de pedagogía: El complejo oficio del profesor, de Inger Enkvist y El deber moral de ser inteligente, de Greogrio Luri. Como docente, me gusta leer sobre estos temas a menudo. Para relajarme, también leí Confesiones de un joven novelista, de Umberto Eco, sobre su experiencia como escritor de ficción. Me hizo reír mucho por su ingenio.

3. ¿Cuál es la obra maestra que sabes que debes leer y que siempre se te ha resistido?

La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. La empecé dos veces y no he podido con él. Tal vez no estaba todavía en buena edad para leerlo. Borges decía que eran los libros los que lo encontraban a uno, es posible que ese libro y yo no tengamos feeling.

4. ¿Qué cantas debajo de la ducha?

Pues nada, porque canto poco y mal, aunque tengo buen oído musical. Si cantase algo, sería una canción de autor, como Serrat o Aute. O algún clásico de los Beatles, como Here comes the sun, que me da buen rollo.

5. ¿Cuál fue el primer disco que compraste y dónde?

El primer disco del que tengo un recuerdo nítido fue un vinilo rojo del grupo sueco Europe cuando estaban en pleno apogeo de The Final Countwdown. Era de mi hermano, aún lo conserva. En casa de mis abuelos también hubo siempre tocadiscos. El sonido de arrastre es algo que nunca olvidaré, se perdió totalmente con el CD y soportes posteriores; es algo increíble.

6. ¿Qué disco regalarías o recomendarías siempre?

Muchos. En casa y en el bar de mis padres siempre se ha escuchado mucha música. Cualquiera de Joe Cocker, de Chicago o de Caetano Veloso. Y por supuesto, para cualquier melómano una recopilación de piezas clásicas (Strauss, Chopin, Beethoven…) triunfa seguro.

7. ¿Hay alguna música que le resulte insoportable?

Tanto como insoportable, ninguna. Si está bien ejecutada es agradable. Otra cosa es el gusto. No me gustan nada ni el reggaeton ni el trash metal. No los entiendo, no me producen placer y por tanto soy incapaz de disfrutarlos.

8. Tu película de cabecera es…

Tengo varias: El chico, de Charlot (un drama sobre al pobreza que, sin embargo, resulta tierno e hilarante a veces) Bésame tonto de Bily Wilder (una comedia de enredo maravillosa) y por supuesto, Espartaco de Stanley Kubrick (la veo con nuevos ojos desde que leí Yo soy Espartaco, el libro en el que Kirk Douglas desentraña el complicado rodaje de la película).

9. ¿En qué creador te gustaría encarnarte?

En Tamara de Lempicka o Maruja Mallo, dos estupendas pintoras adelantadas a su tiempo. No tengo destreza manual, tal vez por eso me fascina ver a otros pintar.

10. Tu poeta de cabecera.

Rosalía de Castro, sin duda. También Ángel González y Jaime Gil de Biedma.

11. ¿Tienes un verso favorito?

Los dos últimos versos de “A xustiza pola man”, de Rosalía de Castro. “I estonces… estonces, cumpreuse a xusticia / eu, neles; i as leises, na man que os ferira”. La protagonsita es una mujer pobre que sufre violencia en su propia casa (incluso de puede sobreentender que es objeto de agresión sexual) y no obtiene amparo de la justicia. Entonces, toma venganza matando a sus ofensores. Cuando la detienen, resume el funcionamiento de la justicia así: ella ha reparado la ofensa, pero a cambio deberá sufrir las consecuencias de una justicia que a ella no la protegió.

12. La obra de arte que más te fascina.

Perro semihundido, de Goya. Genera tanto desasosiego que no puedes dejar de mirarla. Te atrapa. Esos ojos que te interrogan, ese no saber qué es lo que pasa (¿se hunde? ¿se cae? ¿cómo ha llegado ahí?) te hace plantearte muchas cosas. Todos hemos sido o podemos ser, en algún momento, ese perro.