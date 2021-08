Un estudio sobre el valor socioeconómico de las bibliotecas públicas de Queensland

The Library Dividend: a study of the socio-economic value of Queensland public libraries. Queensland : State Library of Queensland, 2012

Texto completo

Cuestiones clave

Informe técnico

Libro de trabajo

The Library Dividend es un importante estudio independiente sobre la contribución socioeconómica de las bibliotecas públicas de Queensland. El objetivo del estudio era ampliar la comprensión del valor de las bibliotecas públicas para la comunidad, demostrar que las bibliotecas públicas contribuyen al beneficio económico de la comunidad, y proporcionar a las bibliotecas públicas de Queensland datos para construir un caso más fuerte para asegurar su financiación futura.