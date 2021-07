Empujando las fronteras con inteligencia artificial, blockchain y robots

Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots. OCDE, 2021

¿Cómo pueden transformar la educación la tecnología digital y, en particular, las tecnologías inteligentes basadas en la inteligencia artificial (IA), la analítica del aprendizaje, la robótica y otras? Este libro explora esta cuestión. Se centra en cómo las tecnologías inteligentes cambian actualmente la educación en las aulas y la gestión de las organizaciones y los sistemas educativos. El libro profundiza en los usos beneficiosos de las tecnologías inteligentes, como la personalización del aprendizaje, el apoyo a los estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje y la acreditación de diplomas mediante blockchain. También considera los desafíos y las áreas de investigación futura. Las conclusiones ofrecen vías para que los profesores, los responsables políticos y las instituciones educativas digitalicen la educación y optimicen la equidad y la inclusión.