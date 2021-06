“What’s the Big Deal?”: cómo se enfrentan los investigadores a los cambios en el acceso a las revistas

Cooper, Danielle, and Oya Y. Rieger. “What’s the Big Deal?: How Researchers Are Navigating Changes to Journal Access .” Ithaka S+R. Ithaka S+R. 22 June 2021. Web. 24 June 2021. https://doi.org/10.18665/sr.315570

Texto completo

El modo dominante mediante el cual las bibliotecas de investigación han proporcionado el máximo acceso a las revistas de la forma más barata posible -paquetes de suscripción o “Big Deals”- está dando paso a nuevos enfoques. Esta transición se está llevando a cabo mediante una combinación de negociaciones, activismo, modelos de negocio, investigación de las necesidades de los usuarios y apoyo a la toma de decisiones, entre otros factores. Para apoyar estos procesos, Ithaka S+R se asoció con 11 bibliotecas universitarias para comprender las percepciones de los investigadores y ayudarles a tomar decisiones estratégicas sobre las suscripciones a las revistas Big Deal.

Reconociendo que las bibliotecas también deben realizar evaluaciones caso por caso antes de tomar decisiones sobre cualquier paquete de revistas en particular, en este informe se comparten los hallazgos del proyecto que merecen una consideración pública más amplia. Se detallan las pautas de cómo los investigadores abordan el descubrimiento y el acceso al contenido de las revistas, centrándose en sus experiencias cuando cambian los mecanismos de acceso. Estas experiencias se utilizan como punto de partida para explorar también las percepciones de los investigadores sobre los diversos modelos para facilitar su acceso al contenido de las revistas y de las partes interesadas que participan en ese trabajo.

Se descubrió que cuando un conjunto de revistas deja de estar disponible a través de un paquete de suscripción Big Deal, los investigadores experimentan poco impacto negativo a corto plazo. Hay algunas variaciones institucionales, disciplinarias y de etapa profesional, pero en general los investigadores son capaces de sortear las barreras de acceso que encuentran. Esta realidad es engañosamente benigna. Los investigadores siguen apoyando a sus bibliotecas y también están interesados en esfuerzos más amplios para desafiar el statu quo del negocio de las comunicaciones académicas. Sin embargo, no tienen un conocimiento sólido de las estrategias para avanzar en los nuevos modos de acceso a las revistas más allá del modelo de suscripción, ni tienen claro lo que la biblioteca puede y debe proporcionar en respuesta.

Se recomiendan tres áreas de actividad que las instituciones deberían tener especialmente en cuenta a la hora de considerar cambios en los paquetes de suscripción a revistas:

Crear nuevos mecanismos para evaluar el impacto de la pérdida de acceso a las suscripciones de revistas. Las bibliotecas no pueden hacer un seguimiento de muchas de las formas en que los académicos acceden al contenido de las revistas, y no es habitual que las bibliotecas evalúen los efectos de la pérdida de acceso a lo largo del tiempo. ¿Deben las bibliotecas tener en cuenta los inconvenientes de la pérdida de acceso, incluso si la cancelación no es un impedimento directo para la investigación?

Los procesos consultivos de las bibliotecas funcionan y pueden aprovecharse aún más. Las estrategias para involucrar a los investigadores en los procesos de toma de decisiones en torno a las suscripciones a revistas son efectivas, y existe la oportunidad de aprovecharlas aún más. Los investigadores aprecian la transparencia sobre cómo las decisiones de su biblioteca se relacionan con las oportunidades de cambiar el ecosistema de las comunicaciones académicas.