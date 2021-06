El futuro de las publicaciones científicas: abrir el registro de la ciencia, cómo hacer que la publicación académica funcione para la ciencia en la era digital. CLACSO , 2021

DESCARGAR INFORME

En 2020, el Consejo Internacional de Ciencia (International Science Council-ISC) convocó a especialistas de un conjunto de instituciones, entre las cuales CLACSO, para preparar el informe ‘Opening the record of science: making scholarly publishing work for science in the digital era‘ como parte de un proyecto internacional sobre el futuro de las publicaciones científicas, donde participa CLACSO defendiendo, como se indica en el informe, que la gobernanza del sistema de publicaciones científicas debería estar principalmente en manos de la comunidad científica y sus instituciones y no en las de empresas privadas.

Esta es una traducción del resumen del Informe del International Science Council Abrir el registro de la ciencia: cómo hacer que la publicación académica funcione para la ciencia en la era digital. En caso de discrepancias entre la traducción y el texto original en inglés, prevalecerá la versión en inglés.

El informe se dirige principalmente a la comunidad científica y a sus instituciones, buscando establecer, en la medida de lo posible, una visión compartida de los principios y las prioridades del sistema a través del cual se difunden sus trabajos, y como precursor de la acción para promover un cambio beneficioso. Tiene una lógica distintiva. Propone una serie de principios normativos que deberían subyacer al funcionamiento de la publicación científica y académica; describe el panorama actual de la publicación y su trayectoria de evolución; analiza el grado de cumplimiento de los principios en la práctica; e identifica las cuestiones problemáticas que deben abordarse para hacer realidad esos principios.

La ciencia es indispensable para el esfuerzo humano como parte fundamental de su infraestructura intelectual. Su valor distintivo se deriva del escrutinio abierto de conceptos basados en la evidencia y contrastados con la realidad, la lógica y el escepticismo de sus pares. El conocimiento que se ha acumulado desde los primeros días de la práctica científica se actualiza, se renueva y se reevalúa continuamente mediante nuevos experimentos, nuevas observaciones y nuevos conocimientos teóricos, y se comunica públicamente en el registro científico publicado. Este registro expone la lógica y la evidencia de las afirmaciones de la verdad al escrutinio, lo que hace que la ciencia sea accesible para todos sus posibles usuarios a través de procesos de publicación amplia y abiertamente accesible, y con el potencial de uso innovador en una miríada de entornos educativos, sociales, económicos y culturales. Los procesos de publicación que logran estos fines y se adaptan a las necesidades y las prioridades de las disciplinas de la ciencia y la colaboración interdisciplinaria son esenciales para la función de la ciencia como bien público global.

PRINCIPIOS PARA LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA



Como base para analizar en qué medida la publicación científica y académica contemporánea sirve a los propósitos mencionados, se promueven una serie de principios fundamentales en la creencia de que es probable que sean duraderos a largo plazo. A continuación, los principios en forma abreviada:

I. Debería haber acceso abierto universal al registro de la ciencia, tanto para los autores como para los lectores.

II. Las publicaciones científicas deben llevar licencias abiertas que permitan la reutilización y la minería de texto y datos.

III. La revisión por pares rigurosa y continua es esencial para la integridad del registro de la ciencia.

IV. Los datos y las observaciones subyacentes a una afirmación de verdad publicada, deben publicarse al mismo tiempo.

V. Se debe mantener el registro de la ciencia para garantizar el acceso abierto de las generaciones futuras.

VI. Deben respetarse las tradiciones de publicación de diferentes disciplinas.

VII. Los sistemas deben adaptarse a las nuevas oportunidades en lugar de incorporar

infraestructuras inflexibles.

Estos principios han recibido un fuerte apoyo de la comunidad científica internacional representada por los miembros del International Science Council (ISC).