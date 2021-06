Diversidad temática en las carteras de investigación: qué es, cómo indexarla y su papel en la innovación

Subject diversity in research portfolios: what it is, how to index it and its role in innovation. Clarivate, 2021

En este último informe del Instituto de Información Científica (ISI)™, se explora una nueva forma de calcular y comparar la capacidad de las naciones e instituciones para responder a retos imprevistos, basándonos en la diversidad de áreas de investigación en sus carteras. También se centra en el papel de la diversidad temática en la respuesta global de la investigación a la pandemia de COVID-19.

La diversidad no sólo se refiere a los propios investigadores, sino también al equilibrio de los campos temáticos que abarcan las universidades, las instituciones de investigación y los países en su conjunto.