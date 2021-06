Seguimiento de datos en la investigación: agregación y uso o venta de datos de uso por parte de editores académicos

“Data Tracking in Research: Aggregation and Use or Sale of Usage Data by Academic Publishers” Committee on Scientific Library Services and Information Systems of the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), German Research Foundation. 2021

Este documento informativo publicado por el Comité de Servicios de Bibliotecas Científicas y Sistemas de Información (AWBI) de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Fundación Alemana de Investigación) sobre el tema del seguimiento de datos en los recursos de investigación digitales describe las opciones para el seguimiento digital de las actividades de investigación.

Esboza cómo los editores académicos se están convirtiendo en especialistas en análisis de datos, indica las consecuencias para la investigación y sus instituciones, e identifica los tipos de extracción de datos que se están utilizando. Como tal, sirve principalmente para presentar las prácticas contemporáneas con el fin de estimular el debate para que se puedan adoptar posiciones sobre las consecuencias de estas prácticas para la comunidad académica. Se dirige a todos los interesados en el panorama de la investigación.

En los últimos años han surgido mercados de datos digitales de diversa índole que pueden clasificarse como públicos, académicos o comerciales. En el ámbito académico, además de los avances muy positivos, como la mejora de la gestión, la regulación legal de los datos de investigación y también la mejora del uso de los datos de investigación, hay otros desarrollos que deben considerarse en detalle y, si es necesario, someterse a un control normativo. Estos avances se presentan a continuación. El impacto potencialmente perjudicial para la comunidad académica surge tanto de la mezcla de intereses académicos y comerciales, así como de las lagunas normativas y las diferentes situaciones jurídicas a nivel internacional.