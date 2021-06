Cómo los libros electrónicos pueden aumentar el tiempo de lectura de los alumnos y repercutir positivamente en su rendimiento

How ebooks can increase student reading time and positively impact achievement – Whitepaper OverDrive, 2019

Texto completo

Los estudiantes disfrutan de la lectura de libros electrónicos, y las investigaciones relacionan claramente la cantidad de tiempo que se dedica a la lectura con el nivel de competencia lectora. Los buenos lectores obtienen mejores resultados académicos y tienen más probabilidades de desarrollar el placer por la lectura para toda la vida.

Los investigadores están de acuerdo en que el aumento de de los estudiantes exposición a las palabras es fundamental para desarrollar el vocabulario, la fluidez, la comprensión, la escritura y la de orden superior de orden superior. La investigación es clara acerca de cómo el tiempo dedicado a la lectura influye positivamente en la competencia lectora y, en última instancia, en el rendimiento de los alumnos. Para leer bien, los estudiantes deben dedicar tiempo y esfuerzo a practicar esta habilidad crítica.

Sin embargo, es igual de importante que los alumnos se comprometan con lo que leen y que dediquen el tiempo suficiente a la tarea para mejorar sus habilidades lectoras. El National Center for Education Statistics (NCES) encontró una correlación directa entre la frecuencia con la que los estudiantes leen por diversión y sus puntuaciones medias de lectura. Cuanto más frecuentemente leen, más altas son las más altas eran las puntuaciones de lectura de los estudiantes.

Los investigadores Troy Jones y Carol Brown descubrieron que los niños son más propensos a leer si tienen acceso a los libros a través de las bibliotecas del hogar y de la escuela o del público y si ven a los adultos dedicados a la lectura. Al proporcionar muchas oportunidades para que los estudiantes practiquen la lectura independiente para construir la fluidez, los maestros promueven un mayor nivel de confianza en los estudiantes lectores

La literatura de investigación sugiere que la motivación y el compromiso con la lectura aumentan cuando los estudiantes pueden elegir el material de lectura. No es de extrañar, por tanto, que una amplia selección de libros electrónicos resulte motivadora para los estudiantes. Otra conclusión es que la posibilidad de elegir sus propios libros entre una amplia gama de opciones influye en el compromiso de los estudiantes con la lectura y, en última instancia, en su comprensión de la misma. de los estudiantes y, en última instancia, en su comprensión lectora.

Los niños disfrutan de la lectura digital, y leen cuando están comprometidos con el material. La lectura digital es más interactiva, y los diversos títulos de una aplicación y los avatares hacen que la lectura digital sea divertida y atractiva. Estas capacidades permiten a los estudiantes dirigir su propio aprendizaje y aumentar su motivación para leer cuando utilizan una aplicación de lectura.

Lo digital también proporciona un acceso equitativo a los recursos en todas las escuelas y y distritos, y los estudiantes que no tienen wifi en casa pueden descargar títulos para para su uso sin conexión. La lectura digital es más privada -importante para los estudiantes cuyo nivel de lectura no coincide con el de su grado.

Los títulos digitales no pueden perderse, dañarse o ser robados, y el contenido puede filtrarse y organizarse para satisfacer el interés o la necesidad de intervención de cualquier estudiante. Dar a los estudiantes acceso a la lectura en dispositivos también fomenta la lectura recreativa, lo que aumenta la probabilidad de que se conviertan en lectores por placer de por vida.