Diez años de Altmetrics: Una revisión de las contribuciones de América Latina

De Oliveira TMoreira, Barata G, Uribe-Tirado A. Ten Years of Altmetrics: A Review of Latin America Contributions. Journal of Scientometric Research. 2021;10(1s):s102-s114. doi:10.5530/jscires.10.1s.26.BibTex

Los estudios Altmetrics surgieron hace diez años en el contexto del Norte Global y al cabo de unos años se extendieron por todo el mundo. El trabajo investiga quiénes son los investigadores latinoamericanos, qué temas se cubren y la relación entre el Sur y el Norte en los estudios Altmetrics. Este estudio combina el mapeo global, el análisis de redes sociales y el análisis de contenido, utilizando Dimensions, VOSviewer e Iramuteq para medir la coautoría, el acoplamiento bibliográfico y el análisis de cocitación y el análisis de contenido para identificar los temas y tipos de producción en los resultados de América Latina en métricas alternativas. Los resultados (n=172) muestran el protagonismo de Brasil, Colombia y México en la investigación altmétrica en América Latina.

Existe una coautoría nacional interna, con una gran influencia del Norte como referencia para los estudios altmétricos latinoamericanos, pero con un reconocimiento gradual de México y Brasil como principales exponentes en la región. Se identifican los principales temas relacionados con las cuestiones locales y los impactos regionales y las discusiones sobre el papel social de la universidad. Concluimos que el panorama de la producción científica en altmetría se está volviendo multipolar. América Latina surgió como un centro alternativo de estudios altmétricos, pero aún depende de las referencias y la colaboración con los países centrales. También se observa una discusión emergente sobre las críticas a la baja cobertura de los datos regionales y un desarrollo innovador de metodologías y tecnologías como alternativas a las plataformas comerciales que proporcionan datos para evaluar el impacto social de las universidades. La comunidad altmétrica de América Latina debería invertir en recursos para fortalecer la colaboración regional.