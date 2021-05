Como trabajaron los makerspaces durante la pandemia

Gina Lujan Armstrong is co-founder and CEO of Hacker Lab.

Resilient Sacramento is a new monthly feature on how Sacramento area businesses are adapting to and surviving the Covid-19 pandemic. Sacramento Business Journal, 2021

Lanzado en 2012, Hacker Lab fue diseñado y construido para ser un lugar de coworking, clases presenciales, programas y eventos. En marzo de 2020, con el cierre obligatorio de la seguridad pública por Covid-19, Hacker Lab cambió y comenzó a reinventarse. Una de las líneas de servicio que ofrece Hacker Lab son las oficinas privadas, y por naturaleza eran seguras siempre que los asistentes practicaran el distanciamiento social. Los espacios de coworking y de eventos, sin embargo, cerraron.

Lujan Armstrong y el cofundador de Hacker Lab, Eric Ullrich, empezaron a trabajar a distancia para que más personas pudieran utilizar el espacio del edificio. Uno de los servicios que empezaron a ofrecer fue la formación para ayudar a otras personas y empresas a conectarse y trabajar a distancia. Por lo tanto, el makerspace se convirtió en un centro de actividad en respuesta a la pandemia, incluyendo la ayuda para fabricar equipos de protección personal. Al principio del brote de Covid-19 en EE.UU., las interrupciones en la cadena de suministro y el aumento de la demanda mundial hicieron que los protectores faciales escasearan. En algunos hospitales, la escasez de equipos era tan grave que las enfermeras fabricaban escudos con envoltorios de plástico y bandejas de cafetería.

En las sedes de Rocklin y Sacramento de Hacker Lab, surgió un grupo llamado Operation Shields Up, que se dedicó a fabricar escudos faciales para el personal médico y los socorristas. Además de las monturas de plástico, fabricadas por una granja de impresoras 3D, Hacker Lab utilizó sus cortadoras láser para dar forma a los protectores faciales de plástico. Según Lujan Armstrong, Operation Shields Up se llegó a fabricar y enviar más de 10.000 escudos faciales. “No era sólo para uso local. Los enviamos a Nueva York. Los enviábamos a todo el país”.

El Hacker Lab de Midtown seguía trabajando con la fabricación y las oficinas privadas, y cambió sus clases a la enseñanza individual. Esas clases incluyen soldadura, carpintería, costura, cortadoras láser, fresadoras manuales y fresadoras CNC (control numérico por ordenador), todas ellas utilizadas para ayudar a los empresarios a desarrollar prototipos o crear arte.

Hacker Lab solicitó y obtuvo dos préstamos de Paycheck Protection Program, ambos por 55.000 dólares, para pagar a los empleados y compensar algunos costes de servicios públicos. Esto permitió que la empresa mantuviera su plantilla de 10 personas, junto con Lujan Armstrong y Ullrich.

Hacker Lab también puso en marcha nuevos programas a partir de este año. Debido a que muchas mujeres se vieron obligadas a dejar el trabajo para dedicarse al cuidado de los niños, Hacker Lab desarrolló MakeHers, un programa acelerador gratuito en Sacramento para ayudar a las mujeres a desarrollar sus negocios a través de una tutoría de 60 días.

La biblioteca pública de Stratford está ampliando el número de artículos que los usuarios pueden tomar prestados para incluir las populares herramientas y tecnología disponibles en su MakerSpace.

Los escáneres de diapositivas, los cortadores de vinilo y las prensas térmicas forman parte de los kits que se pueden tomar prestados hasta una semana. A lo largo de la primavera también habrá más equipos de grabación y diseño, como micrófonos para podcast, luces de halo y tabletas de dibujo.

“Estos kits son una maravillosa salida creativa y una forma importante de que la comunidad acceda a las nuevas tecnologías”, dijo la bibliotecaria de sistemas Krista Robinson en un comunicado de prensa. “Sabemos que durante la pandemia, la gente ha explorado nuevas habilidades y aficiones. Sin embargo, para mucha gente sin trabajo, no siempre es posible comprar equipos especializados. Ahí es donde entra la biblioteca”.

El MakerSpace se ha visto obligado a cambiar algunas cosas durante la pandemia introduciendo citas virtuales para los usuarios interesados en aprender un nuevo software, obtener asesoramiento sobre un proyecto o enviar diseños para que los imprima o corte el personal. Una de las ventajas de las citas virtuales es que se puede pasar más tiempo con el personal, pero Ball echa de menos la sensación de comunidad que fomentaba el MakerSpace cuando podía acoger hasta 10 personas trabajando en distintos proyectos. Sin embargo, ofrecer la tecnología a la gente en casa podría ser una forma de reconectar