¿Cómo obtienen los creadores la información para sus proyectos en el makerspace?

Einarsson, Á. M. and M. Hertzum “How do makers obtain information for their makerspace projects?” Journal of the Association for Information Science and Technology vol. n/a, n. n/a: pp.: https://doi.org/10.1002/asi.24528

PDF

Los makerspaces son lugares de construcción y expresión creativa que utilizan herramientas como impresoras 3D, cortadoras láser y máquinas de coser. En este estudio, se investiga cómo obtienen los creadores información para sus proyectos en los makerspaces. El estudio se centra en cuatro fuentes de información: personas, documentos, experimentación y conocimientos previos. A partir de entrevistas con 13 creadores (makers), se analiza el uso que hacen de estas fuentes de información en relación con diferentes áreas de conocimiento, etapas del proceso creativo y criterios de relevancia. Las principales conclusiones son que (a) la experimentación es la principal fuente de información, (b) la facilidad y el placer son los criterios de relevancia dominantes, (c) el proceso y la situación reciben poca atención, y (d) las fuentes de información varían según las etapas del proceso. En concreto, la experimentación es la fuente de información dominante durante la fase de construcción. Además, los criterios de relevancia muestran que los fabricantes recurren a las personas porque es placentero, a los documentos porque es fácil y a la experimentación porque da lugar a productos de calidad. Estos resultados subrayan la importancia de la experimentación y sugieren que merece una mayor atención en los estudios sobre el comportamiento informativo de los creadores y, más ampliamente, de los profesionales creativos.