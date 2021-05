El makerspace de la biblioteca Natrona reabre con nuevas herramientas

Natrona library’s ‘creation station’ reopens with new tools like 3d printers, Glowforge laser cutters and more

by Brendan Lachance on april 29, 2021

El espacio de creación de la “Creation Station” de la biblioteca del condado de Natrona se ha reabierto ofreciendo oportunidades para “cualquier persona en Casper y sus alrededores que busque acceso a las mejores herramientas tecnológicas para que puedan llevar sus proyectos creativos al siguiente nivel”. . “

“Recientemente renovada con un espacio más grande y una variedad de nuevas herramientas de tecnología avanzada, como impresoras 3D, cortadoras láser Glowforge y máquinas de coser de alta gama, la zona de creación de la biblioteca es un espacio comunitario gratuito para creadores donde personas de todas las edades y niveles de habilidad pueden reunirse para trabajar en proyectos y compartir ideas”, dijo la biblioteca el jueves. “Los espacios de creadores como la Creation Station son a menudo lugares proyectivos donde las personas pueden aprender cómo aprovechar las tecnologías emergentes, colaborar juntas o iniciar proyectos con los que quizás solo habían soñado anteriormente”.

“Siempre estamos buscando formas de ofrecer más y estar a la vanguardia”, dijo Conrrado Saldivar, especialista en servicios para adultos de la Biblioteca de Carolina del Norte, quien también trabajó como gerente de programa para la expansión. “Esta asociación única y oportunidad de subvención nos ha permitido aumentar el espacio, agregar muchas herramientas y tecnología nuevas, contratar a 2 nuevos empleados a través del programa Pre-ETS y expandir nuestras ofertas”.

“Los espacios de creación no son solo para ingenieros o personas con conocimientos de tecnología. Estos son espacios para que cualquiera los use; y nuestra esperanza es que Creation Station, como un taller de innovación, demuestre que cualquiera puede ser un creador ”.

El makerspace de la biblioteca del condado de Natrona es parte de la red denominada “Innovation Wyrkshop” en todo Wyoming. Las renovaciones y la expansión se realizaron a través de una asociación con la iniciativa “Innovation Wyrkshop” de la Universidad de Wyoming y recibieron apoyo financiero del Departamento de Servicios de la Fuerza Laboral de Wyoming, División de Servicios de Transición Pre-Empleo (Pre-ETS) de Rehabilitación Vocacional (DVR).

“La idea detrás de nuestra red es que un fabricante puede aprender a usar equipos en un espacio de fabricación y obtener la certificación necesaria para operar ese mismo equipo en toda la red”, dijo Tyler Kerr, coordinador de Innovation Wyrkshop Makerspace.

Las renovaciones financiadas por Workforce Services y el nuevo equipo proporcionarán a los “adultos jóvenes con discapacidades acceso a las mejores herramientas y maquinaria de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM) de su clase, y brindarán a esos estudiantes oportunidades de trabajar junto y establecer contactos con sus compañeros creadores “.

El administrador de rehabilitación vocacional, Nicky Harper, dijo: “Sabemos que el desempleo y el subempleo afectan de manera desproporcionada a las personas con discapacidades, y vimos una oportunidad real a través del programa makerspace para brindar capacitación y experiencias laborales para jóvenes con limitaciones en campos de alto crecimiento . “

La biblioteca ofrecerá clases a partir de mayo para presentarles a las personas la nueva tecnología y volver a presentarles la tecnología anterior disponible en el espacio.

