La actriz porno Kendra Sunderland dijo que su carrera fue en ascenso gracias a la biblioteca

Kendra Sunderland “Library Girl”.

Kendra Sunderland dijo que comenzó a hacer webcam para ganar dinero en la universidad y luego descubrió que había mucho más dinero en el porno público – por lo que eligió un lugar tranquilo en su biblioteca. La carrera de Kendra en el mundo del porno fue en ascenso desde que realizó el show en vivo desde la biblioteca de la Universidad Estatal de Oregón, en Estados Unidos. Este El clip se hizo viral allá por 2015, y por ello se ganó el apodo de “Library Girl”.

Eso es lo que ella manifestó en una entrevista para podcast Holly Randall Unfiltered.

“Fue bastante emocionante. Fui al último piso porque es el piso tranquilo y no hay mucha gente allí arriba, no se puede hablar en absoluto, así que simplemente encontré un rincón de la biblioteca donde podía ver detrás de mí y podía ver a la vuelta de la esquina, así que me instalé allí”.

“Estaba en mi segundo año de universidad y me cansé de no tener dinero, así que no había ningún lugar que me contratara para trabajar y alguien me habló de la webcam”, dijo.

“Pensé que podría ganar una buena cantidad de dinero… así que lo probé y creo que en mi primera semana de webcamming todos mis espectadores me decían: deberías ir a algún sitio público como Starbucks, probablemente conseguirías muchos más espectadores y más dinero”.

“Todo el mundo va a verme sacar mis t***ies en Starbucks y no quiero que me prohíban la entrada a Starbucks, así que la biblioteca era lo más cercano a mí, así que fui allí e hice un programa de webcam”

Kendra dijo: “Los chicos donde solía salir de fiesta encontraron el video bajo mi nombre de webcam y luego lo publicaron en Pornhub con mi nombre legal como “Kendra Sunderland se masturba en la biblioteca del Estado de Oregan”, en una ciudad universitaria, la notica se extendio por todas partes y la gente dijo que yo estaba en los periódicos de todo el mundo, explotó de la nada y así es como me metí en esto”..

Kendra es ahora una estrella reconocida en las redes sociales que se ha dado a conocer por sus escandalosas acrobacias sexuales y por la inteligente gestión de su carrera porno.