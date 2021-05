Los espectadores de series en streaming

Streaming Viewers Aren’t Going Anywhere

APRIL 30, 2021

By Neal Zuckerman, John Rose, Jacob Rosenzweig, Alannah Sheerin, Tim Mank, and Lisa-Katharina (Liska) Schmitz

Las últimas investigaciones de BCG sobre el comportamiento y las preferencias de los espectadores confirman que los consumidores han aumentado la cantidad de tiempo que dedican a ver la televisión o el vídeo en streaming, y que es probable que estos hábitos continúen después de que disminuyan las restricciones relacionadas con la pandemia. Más del 90% de los encuestados este último estudio de espectadores, realizado en febrero de 2021, dijeron que están utilizando al menos el mismo número de servicios de streaming que habrían utilizado en ausencia del coronavirus. Estos resultados coinciden con nuestra encuesta de 2020 y son una buena noticia para el sector.

Dicho esto, los proveedores individuales todavía tienen que ganarse su lugar en la alineación. Como ilustra nuestro estudio, los consumidores se han suscrito en general a tres servicios de streaming desde el comienzo de la pandemia. La audiencia sigue concentrada en cuatro servicios principales de vídeo bajo demanda (SVOD): Netflix (aproximadamente el 70% de los encuestados utilizan o pagan por Netflix), Amazon Prime Video (59%), Hulu (41%) y Disney+ (36%). Entre la larga cola de servicios no esenciales que compiten por la atención restante, HBO Max ha progresado rápidamente desde su lanzamiento en mayo de 2020, con una penetración de usuarios que ronda el 20%.

Cada vez hay más indicios de que los servicios de vídeo bajo demanda basados en la publicidad (AVOD), como Tubi, Pluto TV, Roku, Crackle y Peacock, aunque todavía tienen un número limitado de espectadores, están ganando tracción rápidamente a medida que los consumidores siguen explorando las opciones disponibles. El aumento del número de espectadores de AVOD parece indicar que los consumidores están dispuestos a probar servicios gratuitos con publicidad, lo que podría tener implicaciones a largo plazo para las empresas de suscripción. Los principales servicios AVOD tienen un mayor uso que muchos de los servicios SVOD no básicos. Los usuarios de cuatro o más servicios over-the-top (OTT) lideran el visionado de AVOD.

Los resultados de la encuesta sugieren algunas consideraciones prioritarias para las empresas de streaming de vídeo: