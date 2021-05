Las bibliotecas de antes y de ahora: Las ideas que compartimos

Libraries Then and Now: The Ideas We Share

¿Qué productos o materiales te vienen a la mente cuando piensas en bibliotecas? Lo más obvio son los libros y las estanterías, pero para que una biblioteca funcione se necesitan también otros elementos. Los suministros para la circulación y el seguimiento de los libros y la identificación de la propiedad de los mismos permanecen en gran medida entre bastidores, pero son igual de importantes.

Classified Illustrated Catalog of the Library Department of Library Bureau (1899) de Library Bureau es un catálogo comercial que nos ofrece una visión de los suministros y equipos que el personal de la biblioteca en 1899 podría haber utilizado para completar sus tareas diarias. Aunque han cambiado muchas cosas, podemos reconocer algunos conceptos básicos que todavía existen.

Hoy en día utilizamos el carné de la biblioteca para sacar un libro. Normalmente, cada libro tiene un código de barras que ayuda al personal de la biblioteca a hacer circular y seguir ese libro concreto a través de un sistema bibliotecario en línea. También podemos observar un sello de propiedad en el interior del libro. El sello de propiedad identifica a la biblioteca propietaria del libro. ¿Qué material utilizaban las bibliotecas de 1899 para hacer circular e identificar sus materiales?

Como se destacó en un post anterior, los sistemas de cobro en papel se utilizaban para hacer circular los libros antes de que existieran los ordenadores y los sistemas bibliotecarios en línea. Ambos tipos de sistemas requieren tarjetas de préstamo, pero los sistemas de cobro en papel también requieren una tarjeta de libro o tarjeta de cobro para cada libro.

A continuación se muestra un ejemplo de una tarjeta de prestatario de 1899. La parte superior incluía información general del usuario, como el nombre y la dirección. También incluía el Compromiso del Prestatario. Una versión de este compromiso podría resultarnos familiar hoy en día. Como en el ejemplo siguiente, los prestatarios de la biblioteca se comprometían a ser responsables de todos los materiales que se les cargaban. La parte inferior de la tarjeta incluía líneas rayadas para anotar los libros prestados y las fechas de préstamo y devolución de cada libro.

Library Bureau, Boston, MA. Classified Illustrated Catalog of the Library Department of Library Bureau (1899), page 76, Borrower’s Card and Charging Cases.

Para anotar esas fechas en las tarjetas, el personal de la biblioteca podría haber utilizado el sello fechador de biblioteca autoentintado que se ilustra a continuación (centro derecha) o el fechador de palanca que también se muestra a continuación (arriba izquierda). Ambos tenían la capacidad de estampar fechas en espacios diminutos en las tarjetas. Según este catálogo comercial de 1899, el fechador de palanca era el “estilo más popular” de Library Bureau en aquella época. Una desventaja del fechador automático para bibliotecas podría ser que no era tan silencioso como el sello de palanca.

Las fechas eran sólo una de las informaciones para las que las bibliotecas podían utilizar un sello. El fechador automático (abajo, a la izquierda) era otra herramienta muy útil porque se podía personalizar y era capaz de sellar tanto fechas como palabras. Debido a su diseño, otra característica era su capacidad para sellar no sólo tarjetas u hojas sueltas de papel, sino también libros.

Library Bureau, Boston, MA. Classified Illustrated Catalog of the Library Department of Library Bureau (1899), page 79, Lever Dater, Self-Inking Library Dater, and Self-Inkers

Al igual que hoy, las bibliotecas de 1899 necesitaban una forma de marcar la propiedad para ayudar a identificar sus libros. Hoy en día podemos ver un sello de propiedad dentro de un libro que indica el nombre de la biblioteca que lo posee. En 1899, una opción para marcar la propiedad era el sello de perforación. Como se muestra a continuación, este tipo de sello perforaba la página escribiendo el nombre de la biblioteca con marcas de perforación. Se describía como una alternativa al sello en relieve y no aumentaba el grosor del libro.

Library Bureau, Boston, MA. Classified Illustrated Catalog of the Library Department of Library Bureau (1899), page 82, Perforating Stamp.

Veamos ahora con más detalle el equipo que puede ser útil a la hora de colocar los libros en las estanterías o de hojearlos. De vez en cuando, el personal de la biblioteca puede encontrarse con un libro demasiado grande para colocarlo en su sitio. Normalmente, el libro se retira y se coloca en un lugar más adecuado en función de su tamaño. A juzgar por los suministros ofrecidos en este catálogo comercial, lo mismo ocurrió en 1899.

Para ayudar a ubicar un libro de gran tamaño en su nueva ubicación, Library Bureau ofrecía unos suministros llamados “Wood Dummies”. Se trataba de tableros delgados que medían 5 x 8 x 1/4 pulgadas y estaban destinados a ser colocados en la ubicación correcta, o original, del libro. Una etiqueta, como la que se muestra a continuación, se colocaba en el tablero para ayudar a los usuarios a localizar la ubicación real del libro. La etiqueta incluía información bibliográfica y la nueva ubicación del libro junto con el motivo de su traslado. Esta etiqueta en particular da varias razones. Además de ser “demasiado grande para los estantes habituales”, otras razones eran la rareza, el coste, el traslado a Referencia o la desaparición.

Library Bureau, Boston, MA. Classified Illustrated Catalog of the Library Department of Library Bureau (1899), page 86, Buffalo Book Brace and Wood Dummies.

Todas las bibliotecas necesitan taburetes para alcanzar las estanterías altas. Estos peldaños plegables, ilustrados a continuación, proporcionan una ventaja adicional. ¿Cuántas veces hemos estado hojeando los estantes y hemos localizado un libro, pero necesitábamos un lugar rápido y seguro donde dejarlo para ver una página más de cerca? Los peldaños plegables nos permiten hacerlo. Además de la parte del taburete, que consta de dos peldaños, hay una superficie plana en la parte superior donde se puede dejar un libro si es necesario. Estos peldaños portátiles medían entre medio metro y medio metro de altura y podían expandirse hacia fuera para crear la parte del taburete o plegarse hacia dentro si sólo se necesitaba un taburete o la superficie plana/tabla. A continuación se muestran ambas posiciones.

Library Bureau, Boston, MA. Classified Illustrated Catalog of the Library Department of Library Bureau (1899), page 150, Folding Steps and Mimeograph.

Al hojear este catálogo comercial, recordamos lo mucho que han cambiado las bibliotecas en el último siglo, pero también muestra que seguimos compartiendo algunas ideas y conceptos básicos con nuestros predecesores. Classified Illustrated Catalog of the Library Department of Library Bureau (1899) y otros catálogos de Trade Literature Collection de National Museum of American History Library.