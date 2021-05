Bookbike de Gabriel Levinson, 2008

by Katrin A. Abel

Recorren el vecindario en bicicletas, triciclos, tándems y remolques personalizados, cargados de libros pero llenos de buen humor. Son los bibliotecarios en bicicleta y sus fieles corceles

Pueden llegar a la ciudad montados en la Bookbike, Books on Bikes, la Bibliocycle, la BookCycle o la Library on Wheels. Vienen de tierras tan lejanas como Omaha, Tucson, Boulder, Los Ángeles, Boston y más allá. Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la amenaza de multas atrasadas impiden a estos dedicados bibliotecarios cumplir con entusiasmo sus apariciones cívicas. Recorren el vecindario en bicicletas, triciclos, tándems y remolques personalizados, cargados de libros pero llenos de buen humor. Son los bibliotecarios en bicicleta y sus fieles corceles.

Las bicicletas-libro son los últimos puestos móviles de la biblioteca, respetuosos con el medio ambiente y propulsados por personas. Llevan rodando por las calles de Estados Unidos desde 2008 y su número y popularidad están creciendo rápidamente. Entre la creciente flota de bicicletas-libro se encuentran las de las bibliotecas públicas de Berkeley, Boston, Boulder, Cleveland Heights, Denver, Evanston, IL, Longmont, CO, Los Ángeles, Maricopa County, AZ, Oakland, CA, Omaha, Pima County, AZ, y Seattle. Próximamente habrá bicicletas-libro para las bibliotecas de San Francisco, Montclair, NJ, Rochester, MN, y Austin, TX.

Sea cual sea su lugar de origen, estas bicicletas-libro para bibliotecas comparten muchas similitudes y un sentido de propósito común.. Todos comparten el compromiso de llegar a nuevas audiencias y llevar materiales y servicios a aquellos que de otro modo no podrían participar en la experiencia de la biblioteca pública.

En términos de propósito y misión, las bicicletas-libro representan la evolución centrada en la sostenibilidad de las minibibliotecas móviles más tradicionales, como los bibliobuses de las bibliotecas que recorrían los Estados Unidos a lo largo del siglo XX y que estuvieron activos en Austin, TX, durante los años 50 y 70. El bibliobús de la Biblioteca Pública de Austin se puso en marcha en octubre de 1951, gracias a una donación de 7.000 dólares de la sección de Austin de la Asociación Americana de Mujeres Universitarias, con el objetivo de llevar los libros a los barrios y comunidades que no podían mantener sus propias sucursales de la biblioteca (Austin Texas Library Commission, 1954). Se renovó en septiembre de 1953, y su lema cambió de “Que todos puedan leer” a “Servicio de biblioteca gratuito”.

Pasado: El bibliobús de la Biblioteca Pública de Austin

El servicio de bibliobuses de la APL alcanzó su punto máximo con cuatro bibliobuses que transportaban tres mil libros cada uno, más un remolque con capacidad para cinco mil libros. Viajaba seis días y hacía setenta y cinco paradas a la semana, haciendo circular treinta mil volúmenes mensuales en escuelas públicas, complejos de apartamentos, centros comerciales, residencias de ancianos y zonas rurales del condado de Travis. Cada lugar recibía una visita semanal de una hora de duración.

Durante el apogeo del servicio del bibliobús, la circulación anual aumentó de forma constante de 255.257 volúmenes en 1968 a 358.346 volúmenes en 1971 (League of Women Voters, 1972). Sin embargo, a pesar de su abrumador éxito, en 1979 el bibliobús de la APL estaba en peligro por los altos precios del combustible y los costes de funcionamiento, que ascendían a 32.000 dólares al año por cada uno de los cuatro bibliobuses y que obligaron a la biblioteca a interrumpir el servicio en favor de la búsqueda de formas más económicas de servir a la gente. Tres décadas después, las bibliotecas públicas están descubriendo una forma de servir a la gente que es más barata, responsable con el medio ambiente, saludable y divertida para todos. La bicicleta-libro de las bibliotecas públicas se inspiró en la Chicago Book Bike de Gabriel Levinson.

Bookbike de Gabriel Levinson, 2008

Gabriel Levinson es el padre fundador de la actual bicicleta-libro. En 2008, Levinson comenzó a recorrer los parques de Chicago con su triciclo para libros Haley, hecho a medida, y a repartir libros gratis a los transeúntes. Motivado por el deseo de difundir el amor a la lectura y ayudar a la gente a crear sus propias colecciones, Levinson regaló más de tres mil libros durante sus dos primeros años de funcionamiento.

En 2010, el Distrito de Parques de Chicago ordenó a Levinson que solicitara un permiso de promoción de eventos especiales y pagara su cuota de funcionamiento de 1.155 dólares por hora o que se trasladara fuera de los límites del parque. El apoyo a la bici-libro se multiplicó y, en una semana, la Biblioteca Pública de Chicago se asoció con Levinson para que pudiera seguir distribuyendo sus libros sin tener que pagar las elevadas tasas. Levinson también colaboró con la CPL en su programa One Book, One Chicago.

Levinson se trasladó a Austin, TX, en 2010, y unos años más tarde la Biblioteca Read/Write de Chicago adoptó su bicicleta-libro. La antigua Chicago Underground Library es un centro independiente comprometido con la recopilación de medios específicos de Chicago creados por y para la comunidad. Para aclimatarse a su nuevo hogar, la bicicleta fue puesta a punto, repintada y bautizada como Read/Write BiblioTreka. Al igual que las bicicletas-libro de las bibliotecas públicas que le siguieron, la BiblioTreka visita mercados de agricultores, eventos artísticos y musicales, y otros acontecimientos de la comunidad, y comparte sus recursos con nuevas audiencias dondequiera que se encuentren.

Al término de su primer y exitoso verano de promoción de la bicicleta y la literatura, la BiblioTreka fue robada al amparo de la oscuridad del patio de uno de sus ciclistas voluntarios. Aunque la bicicleta robada no se recuperó, una campaña de recaudación de fondos para su sustitución superó ampliamente su objetivo, recaudando más de 5.000 dólares para la causa. Se devolvieron unos 1.700 dólares a Levinson como reembolso por su bicicleta, una cantidad aproximadamente igual se destinó a encargar una nueva bicicleta-libro, y el dinero restante sirvió para financiar la programación posterior de la Biblioteca de Lectura y Escritura.

Presente: Karen Greene, Biblioteca del Condado de Pima Bookbike

Si Gabriel Levinson es el padre de la Bookbike, la matriarca de la Bookbike de las bibliotecas públicas es la “bibliotecaria en movimiento” Karen Greene, de la Biblioteca Principal Joel D. Valdez del Condado de Pima, Arizona. Desde que salió a la calle en febrero de 2012, la Bookbike del condado de Pima ha engendrado dos descendientes y ha inspirado a otros numerosos sistemas bibliotecarios a seguir su ejemplo.

