Más allá del Makerspace: la fabricación y la retórica relacional

Shivers-McNair, Ann . Beyond the Makerspace: Making and Relational Rhetorics. University of Michigan Press, 2021

Texto completo

Los Makerspaces -talleres locales que ofrecen acceso y formación en tecnologías de fabricación, a menudo con un enfoque en la creatividad, la educación y el espíritu empresarial- proliferaron en la década de 2010, apareciendo en ciudades de todo el mundo. Beyond the Makerspace es un estudio longitudinal, con información etnográfica, de un makerspace particular de Seattle que comienza en 2015 y termina con el cierre del espacio en 2018. Examinando los actos de fabricación con objetos, herramientas, palabras y relaciones, Beyond the Makerspace lee la fabricación como un tipo de retórica, o trabajo de creación de significado, y argumenta que los actos de fabricación de cosas son retóricos en el sentido de que están culturalmente situados y que marcan los límites de lo que cuenta como fabricación y quién cuenta como fabricante.

Al centrarse en un espacio de creación concreto a lo largo del tiempo, Shivers-McNair se ocupa de una cohorte cambiante de asiduos a los espacios de creación que se enfrentan a los retos de hacer realidad su visión de la inclusión y la diversidad, y ofrece un examen de cómo se hacen (y deshacen, y rehacen) los creadores en un espacio de creación. Más allá del espacio de creación contribuye no sólo a nuestra comprensión de la creación y de los espacios de creación, sino también a nuestra comprensión de cómo estudiar la creación -y la creación de significados, más ampliamente- de manera que se examine e intervenga en el marcado de la diferencia. Así, el libro examina qué valores y prácticas (y de quién) adoptamos cuando nos identificamos como creadores o cuando convertimos un aula de escritura o un espacio de biblioteca en un espacio de creación.