Servicios de apoyo a la investigación en bibliotecas STEM

Tchangalova, N., J. Coalter, A. Trost, and A. Pierdinock. “Research Support Services in STEM Libraries: A Scoping Review”. Issues in Science and Technology Librarianship, no. 97, May 2021, doi:10.29173/istl2574..

A medida que las bibliotecas de ciencia y tecnología continúan evolucionando, se desarrollan y ofrecen servicios especializados de apoyo a la investigación en instituciones académicas u organizaciones de investigación. Dar sentido a este panorama cambiante y determinar los mejores programas para una institución puede ser una tarea abrumadora, especialmente para los bibliotecarios que inician su carrera.

Este artículo tiene como objetivo proporcionar una descripción general de varios servicios de apoyo a la investigación especializados o no tradicionales de tamaño pequeño a mediano en bibliotecas universitaria especializadas que sirven disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Se realizó una búsqueda sistemática de cinco bases de datos de artículos que describieran el desarrollo y la implementación de servicios de apoyo a la investigación. Los servicios de apoyo a la investigación no tradicionales o especializados identificados en esta revisión de alcance se encuentran en las siguientes áreas: bibliometría / altmetría, servicios de gestión de datos, sistemas de información geográfica, patentes y revisiones sistemáticas.

El documento proporciona una base detallada para que los bibliotecarios STEM noveles y experimentados ofrezcan servicios bibliotecarios innovadores o mejoren los servicios de apoyo a la investigación existentes.