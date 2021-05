Industria 4.0. 26 buenas prácticas en grandes empresas nacionales e internacionales. Madrid: Orange y Evoca,

La digitalización está transformando el sector industrial en su conjunto, dando lugar a nuevos métodos y procesos de producción, innovadores modelos comerciales y nuevos conceptos de productos.

Aunque la tecnología siempre ha sido motor de cambio de la industria, sobre todo en la mecanización de procesos, la digitalización va más allá, ya que supone un paso más en la transformación de toda la cadena de valor. Las tecnologías digitales, cada vez más inteligentes e interconectadas entre sí, transforman la manera en que las piezas y los productos son diseñados, fabricados, utilizados, mantenidos y entregados.

Es por ello que cuando se habla de Industria 4.0 no se hace referencia solo a la actividad de producción y fabricación propia de la industria manufacturera, sino que estamos hablando de un nuevo ecosistema conectado. La Industria 4.0 no trata solo la digitalización o la mecanización de procesos. Y por supuesto no comienza con la cadena de suministro y producción; su alcance requiere una mirada holística que integre todas y cada una de las partes, rediseñando la estructura y creando nuevos modelos de organización y de negocio. Del mismo modo, la experiencia nos indica que esta transformación implica que la evolución de la cadena de valor, dejará de ser lineal y secuencial para transformarse en un ecosistema abierto e interconectado que supondrá una revolución en la manera en que las empresas producen, colaboran y compiten.

Comparado con revoluciones tecnológicas anteriores, en las que la mecanización era el eje prioritario, la Industria 4.0 da un paso más al incorporar la digitalización de extremo a extremo, al tiempo que se integra el análisis de datos. Todo ello le confiere el apelativo de ecosistema inteligente. Pero esta transformación depende también de las políticas públicas, ya que llega a tener un impacto tanto a nivel macroeconómico como sectorial, alcanzando a todas y cada una de las organizaciones, incluyendo a los trabajadores, que se verán forzados a adaptarse si quieren aprovechar las oportunidades derivadas de las nuevas funciones y roles que emergerán dentro de la cadena productiva.

La industria ha ido evolucionando al tiempo que lo ha hecho la tecnología. Si bien es cierto que durante casi dos siglos, los cambios fueron mínimos, es en la década de los 80 del pasado siglo cuando, con la automatización electrónica y las IT, los cambios empiezan a acelerarse.